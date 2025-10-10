Logo

ChatGPT ће постати друштвена мрежа

10.10.2025

10:57

Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

Компанија већ има Сора 2, платформу која подсјећа на друштвену мрежу и нуди "нешто попут ТикТока са АИ-генерисаним видео-снимцима", али би ускоро могла да оде корак даље

ОпенАИ изгледа не жели да ChatGPT остане само четбот, мјесто за постављање свакојаких питања. Планови су много већи.

Компанија већ има Сора 2, платформу која подсјећа на друштвену мрежу и нуди "нешто попут ТикТока са АИ-генерисаним видео-снимцима", али би ускоро могла да оде корак даље.

Како су корисници примјетили на мрежи Иксу, ChatGPT тестира функцију директних порука, пише PCPress.rs.

Слично као на Иксу, изгледа да ће корисници моћи да размјењују поруке са другим Џи-пи-ти корисницима. Како ће то функционирати?

ОпенАИ уводи корисничка имена и тестира профиле са сликама, што ChatGPT чини све сличнијим друштвеним мрежама.

Истраживач вјештачке интелигенције, Тибор, пронашао је референце на "Direct Messages" у ChatGPT Андроид апликацији (верзија 1.2025.273 бета).

Нова функција носи кодно име "Calpico"/"Calpico Rooms".

Занимљиво је да су директне поруке први пут представљене у новој иОС апликацији Сора 2, па се сматрало да ће те друштвене функције остати ограничене само на ту платформу, међутим, сада изгледа да стижу и у сам ChatGPT.

У коду се такође помиње опција за ажурирање профила и профилне слике, као и нотификације када неко уђе или напусти chat, али и push обавјештења када неко (па и ChatGPT) пошаље поруку.

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

društvene mreže

