Познат добитник Нобелове награде за мир!

Извор:

Телеграф

10.10.2025

Фото: Tanjug/AP/Niklas Halle'n

Добитник Нобелове награду за мир за 2025. годину је Марија Корина Мачадо.

Она је добила награду због свог рада на промовисању демократских права за народ Венецуеле.

Подсјетимо, уочи проглашења добитника награде, предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп јавно је поновио да заслужује награду због својих дипломатских иницијатива и "рјешења седам ратова", док су лидери попут израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и владе Пакистана јавно изразили номинације у његову корист.

Његови сарадници, укључујући главног изасланика Стива Виткофа, "притискали су одбор да га призна као најбољег кандидата" у историји награде.

Иначе, до 2024. године, Нобелова награда за мир додјељена је 105 пута, укупно 142 лауреата – 111 појединаца и 31 организацији.

Међу појединачним добитницима, 92 су мушкарци, а 19 жене.

Најмлађа лауреаткиња до сада је Пакистанка Малала Јусуфзаи, која је награду примила са 17 година 2014. године, док је најстарији лауреат био Џозеф Ротблат, који је 1995. године награђен са 86 година за свој рад против нуклеарног оружја.

(телеграф)

Нобелова награда за мир

Доналд Трамп

