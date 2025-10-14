Земљотрес у Хрватској

Извор:
Телеграф
14.10.2025
07:20
Земљотрес магнитуде 3.3 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 14. октобра у 07:05 часова, на подручју Хрватске.
Потрес је забиљежен 16 километара од Сиска.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.3631 и дужине 16.4496.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
