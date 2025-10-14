Logo

Земљотрес у Хрватској

Извор:

Телеграф

14.10.2025

07:20

Земљотрес у Хрватској
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3.3 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 14. октобра у 07:05 часова, на подручју Хрватске.

Потрес је забиљежен 16 километара од Сиска.

vatrogasci

Хроника

Детаљи напада на ватрогасце у БиХ: Један од њих задобио повреде од разбијеног стакла

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.3631 и дужине 16.4496.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

Вријеме јесен

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

