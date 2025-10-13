Лавров негира гласине о покушају тровања Асада у Москви

Извор:
Sputnjik
13.10.2025
12:55
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров негирао је гласине да је Москва наводно покушала да отрује бившег сиријског предсједника Башара Асада, који је добио азил у Русији.
„Дали смо азил Башару Асаду и његовој породици из искључиво хуманитарних разлога. Он без проблема живи у нашој престоници. Није било тровања“, рекао је министар на састанку са представницима арапских медија.
Занимљивости
Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват
Крајем новембра 2024. године оружане опозиционе формације покренуле су масовну офанзиву на положаје сиријске војске. Осмог децембра ушле су у Дамаск, након чега је Башар Асад напустио положај предсједника Сирије и отишао из земље, пише Спутњник.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
35
17
33
17
27
17
19
Тренутно на програму