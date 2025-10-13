Logo

Лавров негира гласине о покушају тровања Асада у Москви

Извор:

Sputnjik

13.10.2025

12:55

Коментари:

0
Лавров негира гласине о покушају тровања Асада у Москви
Фото: Танјуг/АП

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров негирао је гласине да је Москва наводно покушала да отрује бившег сиријског предсједника Башара Асада, који је добио азил у Русији.

„Дали смо азил Башару Асаду и његовој породици из искључиво хуманитарних разлога. Он без проблема живи у нашој престоници. Није било тровања“, рекао је министар на састанку са представницима арапских медија.

Занимљивости

Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват

Крајем новембра 2024. године оружане опозиционе формације покренуле су масовну офанзиву на положаје сиријске војске. Осмог децембра ушле су у Дамаск, након чега је Башар Асад напустио положај предсједника Сирије и отишао из земље, пише Спутњник.

Тагови:

Bašar al Asad

Сергеј Лавров

Коментари (0)
