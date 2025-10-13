Ајкула напала дјечака док је пецао с друговима

Извор:
Неименовани дјечак, стар 14 година, налази се у критичном стању, пошто га је током пецања с пријатељима напала ајкула.
Застрашујући инцидент се догодио у суботу, у поподневним сатима, надомак острва Кук Еспленаде у Аустралији, преноси The Sun.
Локални медији преносе да је дечак ушао у воду и изненада постао плијен морског предатора.
Ајкула га је угризла и нанијела тешке повреде абдомена, односно унутрашњих органа. Његови другари су показали изузетну храброст, јер су одмах скочили у води и извукли га.
На тај начин, према ријечима надлежних, спасили су тинејџеру живот.
“Овај догађај је заиста трагичан. Наше мисли и молитве су уз дечака и његову породицу. Цијела заједница дубоко саосјећа с њима”, саопштено је.
Након напада, дјечак је хеликоптером пребачен у Универзитетску болницу у Таунсвилу, на сјеверу Квинсленда, гдје је одмах оперисан.
Надлежни нису саопштили која врста ајкуле га је напада, нити да ли је организована потрага у околним водама. Грађани су упозорени да буду опрезни.
“Безбједност је приоритет и апелујемо на све да буду свјесни ризика које вода носи са собом“, речено је.
