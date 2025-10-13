Тежак судар два воза, повријеђен велики број људи

Извор:
Најмање 20 људи је повријеђено у судару два воза у Словачкој, пренио је портал ТА3. До несреће је дошло данас око 10 часова, у близини села Јаблонов над Турњоу, када су се два експресна воза сударила на мјесту гдје се укрштају двије жељезничке пруге.
Портпарол Словачке жељезничке компаније, Јан Бачек, изјавио је да је узрок несреће још увијек предмет истраге.
- Тренутно је приоритет спасавање и евакуација путника и наших запослених - рекао је Бачек.
На мјесто несреће послато је пет амбулантних возила и један спасилачки хеликоптер. Полиција је саопштила да се судар догодио испред тунела и да путници постепено напуштају возове.
Такође је наведено да полиција обезбјеђује подручје несреће, координира рад спасилачких служби и усмјерава кретање људи у околини мјеста догађаја.
