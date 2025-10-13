Logo

Трик уз који кромпир може остати свјеж мјесецима

Трик уз који кромпир може остати свјеж мјесецима
Фото: Pixabay

Једна од предности кромпира је и то што га је релативно лако складиштити.

За разлику од осјетљивијих намирница, кромпир може трајати нед‌јељама без кварења, али само ако га чувате на исправан начин.

Многи не размишљају много о томе, кромпир једноставно чувају у кесама у којима су га купили, међутим The Kitchn открива методу која не захтијева готово никакав труд, а ослања се на предмет који сви имамо код куће: обичну картонску кутију.

Попут лука и јабука, кромпир може дуго да се складишти.

kafa

Економија

Кафа ће бити још скупља?

Идеални услови су хладно и тамно мјесто, гд‌је може остати свјеж нед‌јељама, па чак и мјесецима.

Најбоље је држати га подаље од директне сунчеве свјетлости, тако да су шпаиз или затворени ормарић савршен избор.

Међутим, показало се да му се вијек трајања може значајно продужити ако га из оригиналног паковања премјестите у картонску кутију.

Ова једноставна промјена може да направи огромну разлику, пренио је Index.

Поређењем различитих метода складиштења, утврђено је да се кромпир, који се држи у картонској кутији показао бољим од оног у чинији, корпи, пластичној и папирној кеси.

Имао је најмање клица и остао је хрскав, влажан и чврст на додир. Приликом кувања, такав кромпир такође је најбоље задржао свој укус, преноси Нова.

Зато, ако планирате залиху кромпира током хладнијих мјесеци, набавите једну картонску кутију - кромпири купљени нед‌јељама раније биће једнако свјежи као и оног дана када сте их донијели кући.

