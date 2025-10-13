Logo

Кремљ: За ракете "томахавк" потребни амерички стручњаци

РТ Балкан

13.10.2025

12:15

Moskva/Kremlj
Руковање тако сложеним ракетама као што су "томахавк" захтijеваће учешће америчких стручњака, изјавио је портпарол предсjедника Русије Дмитриј Песков, преноси РИА Новости.

"Руковање тако сложеним ракетама ће у сваком случају захтijевати учешће америчких стручњака у самом процесу. То је очигледна чињеница. Управо се о томе и говори у саопштењу на које се позивате", рекао је Песков новинарима, одговарајући на молбу да прокоментарише изјаву замjеника предсjедника Савjета безбjедности РФ Дмитрија Медведева.

Предсjедник САД Доналд Трамп раније је изјавио да ће Вашингтон испоручити Кијеву ракете "томахавк" уколико не буде могуће постићи рjешење за сукоб у Украјини. Медведев је у одговору на ту изјаву истакао да у случају испоруке тих ракета Украјини, лансирање неће вршити Кијев, већ директно Сједињене Државе.

Портпарол Кремља је истакао да ће се телефонски разговор предсjедника Русије Владимира Путина и америчког предсjедника Доналда Трампа одржати чим буде постигнут договор.

Трамп је раније навео да би могао да разговара са Путином о могућим испорукама "томахавк" ракета Украјини.

"Засад не постоје јасни договори око тог телефонског разговора. Чим се појаве, разговор ће бити одржан", изјавио је Песков, додавши да постоје све могућности да се такав разговор организује веома брзо

Контакти између Русије и САД по украјинском питању и даље трају кроз одговарајуће канале.

"Контакти се настављају, али, нажалост, напредак на том пољу изостаје", истакао је Песков.

САД су добро упознате са застојем у контактима између Москве и Кијева и имају добар увид у цjелокупну ситуацију.

"Наравно, Американци су добро упознати са паузом која је наступила. Може се рећи да имају потпуну контролу над темом", нагласио је Песков, пише РТ Балкан.

Дмитриј Песков

томахавк

