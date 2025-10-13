Logo

Знакови који показују да вам недостаје магнезијума

13.10.2025

12:09

Магнезијум је минерал који у тијелу учествује у више од 300 важних процеса, од правилног рада мишића и живаца до здравља срца и костију.

Иако је изузетно важан, истраживања показују да 15 до 20 посто људи, па и у развијеним земљама, не уноси довољно магнезијума. Многи не примјећују прве знакове мањка све док симптоми не постану озбиљнији и не почну да утичу на свакодневни живот.

Учестали грчеви и трзаји мишића

Ако вам се често јављају непријатни грчеви у листовима, стопалима или очним капцима, то може бити знак да вам недостаје магнезијум. Овај минерал помаже регулисање нивоа калцијума и омогућава нормално стезање и опуштање мишића. Када га нема довољно, мишићи могу да почну да се неконтролисано трзају или грче.

Осјећај хроничног умора

Стални умор, чак и кад спавате довољно, може бити повезан с недостатком магнезијума. Он је важан за претварање хране у енергију. Ако га нема довољно, тијело спорије производи енергију, па можете да се осјећате исцрпљено, безвољно и споро, чак и без очигледног разлога.

Неправилан рад срца

Мањак магнезијума може да утиче на срчани ритам. Прескакање откуцаја, осјећај да срце куца пребрзо или неправилно, могу бити знак упозорења. С обзиром на то да магнезијум регулише електричне сигнале у срцу, његов мањак може да изазове аритмије. Ако осетите такве промјене, свакако се јавите доктору.

Губитак апетита и мучнина

Ако вам се апетит нагло смањио, а осјећате и мучнину, могуће је да је разлог недостатак магнезијума. Иако овакве промјене често повезујемо с умором или стресом, могу указивати на поремећаје у метаболизму и производњи енергије. У тежим случајевима може доћи и до повраћања.

Промјене расположења и тјескоба

Магнезијум утиче и на рад мозга. Када га нема довољно, могу да се појаве симптоми попут раздражљивости, тјескобе или потиштености. Овај минерал учствује у регулисању хормона и неуротрансмитера, па његов мањак може да поремети емоционалну равнотежу и повећа осјетљивост на стрес.

magnezijum

