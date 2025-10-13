Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

Аутор:Огњен Матавуљ
13.10.2025
11:49

Драган М. (30) из Дервенте ухапшен је због сумње да је ножем ранио познаника Бошка Ћ. (32), кога је убо у кољено, те посјекао по лицу и врату.
Како сазнаје АТВ Драган М. се након напада сам пријавио полицији, након чега је ухапшен и предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју уз извјештај о почињеном кривичном дјелу покушај убиства.
Бошку Ћ. је након напада указана љекарска помоћ у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју. Срећом повреде нису опасне по живот и пуштен је на кућно лијечење.
Све се одиграло у суботу навече у стану осумњиченог Драгана М. у Дервенти. Како сазнаје АТВ они су се критично вече дружили да би у једном тренутку дошло до сукоба током којег је осумњичени ножем насрнуо на жртву. Тачне околности и мотив напада се истражују.
У ПУ Добој наводе да је ухапшен Д.М. због основа сумње да је починио кривично дјело покушај убиства.
”За Д.М. постоји основ сумње да је 11. октобра, у вечерњим часовима, употребом хладног оружја - ножем нанијело тјелесне повреде лицу иницијала Б.Ћ. из Дервенте. Повријеђено лице је након указане љекарске помоћи у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју отпуштено на кућно лијечење”, саопштила је ПУ Добој.
Према незваничним информацијама осумњичени и жртва немају криминалну прошлост и нису познати истражним органима.
