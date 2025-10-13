Logo

Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

Аутор:

Огњен Матавуљ

13.10.2025

11:49

Коментари:

0
Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

Драган М. (30) из Дервенте ухапшен је због сумње да је ножем ранио познаника Бошка Ћ. (32), кога је убо у кољено, те посјекао по лицу и врату.

Како сазнаје АТВ Драган М. се након напада сам пријавио полицији, након чега је ухапшен и предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју уз извјештај о почињеном кривичном дјелу покушај убиства.

Бошку Ћ. је након напада указана љекарска помоћ у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју. Срећом повреде нису опасне по живот и пуштен је на кућно лијечење.

Све се одиграло у суботу навече у стану осумњиченог Драгана М. у Дервенти. Како сазнаје АТВ они су се критично вече дружили да би у једном тренутку дошло до сукоба током којег је осумњичени ножем насрнуо на жртву. Тачне околности и мотив напада се истражују.

У ПУ Добој наводе да је ухапшен Д.М. због основа сумње да је починио кривично дјело покушај убиства.

”За Д.М. постоји основ сумње да је 11. октобра, у вечерњим часовима, употребом хладног оружја - ножем нанијело тјелесне повреде лицу иницијала Б.Ћ. из Дервенте. Повријеђено лице је након указане љекарске помоћи у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју отпуштено на кућно лијечење”, саопштила је ПУ Добој.

Према незваничним информацијама осумњичени и жртва немају криминалну прошлост и нису познати истражним органима.

Подијели:

Тагови:

покушај убиства

Дервента

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

Хроника

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару са аутомобилом

1 ч

0
Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

Хроника

Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

1 ч

0
Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

Хроника

Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner