Јужнокорејце масовно отимају у Камбоџи. Сеул разматра војну интервенцију

Растућа забринутост због низа отмица јужнокорејских држављана у Камбоџи потакнула је посланике из свих странака да позову владу на одлучније мјере, конкретно на војну операцију спасавања сународника, пише Кореја Хералд (The Korea Herald).
Међутим, стручњаци и државни службеници нагињу рјешењу путем дипломатских канала или истражне сарадње између двију земаља, умјесто примјене силе.
Посланик Сонг Еон-сеог, шеф посланичког клуба главне опозиционе странке Пипл пауер парти (People Power Party), данас је на унутарстраначком састанку позвао предсједника Лија Џе Мијонга (Lee Jae-Myung) да се лично укључи у овај случај, позивајући се на војну акцију спасавања талаца из 2011. године.
„Наша је влада у прошлости провела свеобухватну војну операцију — мисију ‘Зора Аденског залива’ — како би спасила корејске држављане отете у иностранству“, рекао је Сонг.
Операција „Зора Аденског залива“, покренута у јануару 2011. године, била је поморска акција спасавања талаца коју су спровели припадници јужнокорејске морнарице након што су сомалски пирати отели танкер Самхо џуелри (Samho Jewelry), којим је управљала јужнокорејска посада, у Арапском мору.
Јединица специјалних снага упала је на брод у зору, усмртивши пет пирата и ослободивши свих 21 члана посаде. Успјешна операција постала је симбол одлучности Јужне Кореје да заштити своје грађане у иностранству одлучним дјеловањем када дипломатски напори закажу.
Сонг је такође позвао предсједника Лија Џе Мијонга да активира све дипломатске канале, укључујући формирање међуресорног кризног штаба, слање посебног изасланика и директан разговор шефова држава како би подстакао конкретне акције Камбоџе.
Сонгове изјаве уско прате приједлоге посланице Ли Еон-ју (Lee Eon-ju) из владајуће Демократске странке Кореје, која је чланица највишег страначког тијела. Посланица Ли сматра да влада не смије искључити могућност војне интервенције ако камбоџанска влада не реагује одлучно.
„Морамо показати свијету да ће свако ко почини злочин или терористички чин против Корејаца бити кажњен до краја. Ако Камбоџа реагује пасивно, требало би размотрити самосталне мјере, укључујући војну акцију, како бисмо заштитили наше грађане“, написала је у објави на друштвеној мрежи Фејсбук (Facebook).
Она је описала прекограничне криминалне мреже које дјелују у Камбоџи као „готово међународне мафијашке или терористичке групе“ и позвала на „заједничку акцију с међународним организацијама и владама земаља југоисточне Азије, као и с Кином и Јапаном“.
Тема је била у средишту жестоке расправе током јучерашњег парламентарног надзора, када је посланик Парк Беом-ке (Park Beom-kye) из Демократске странке изјавио да „тренутна ситуација захтијева потпуно нову разину свијести“ и позвао на „свеобухватан државни одговор“.
Он је истакао да је Камбоџа велики корисник јужнокорејске развојне помоћи и предложио да би Сеул требао размотрити „дипломатске, полицијске, па чак и војне опције“ ако буде потребно.
Посланик Канг Мин-кук (Kang Min-kuk) из Пипл пауер партија током исте расправе такође се позвао на операцију „Зора Аденског залива“, тврдећи да би Сеул требао размотрити „заједничке војне операције с камбоџанским снагама безбједности“ или чак „преиспитивање повлачења развојне помоћи“ ако Пном Пен (Phnom Penh) одбије сарадњу.
Упркос растућим позивима да Сеул размотри могућност војне акције, предсједнички уред и државни званичници дају предност истражној сарадњи.
Министар Канцеларије за координацију државне политике Јун Чанг-јул (Yoon Chang-yul) јуче је изразио наду да ће се ситуација ријешити без војне интервенције. „Било би најбоље да то ријешимо без одласка толико далеко, али влада ће размотрити све могуће мјере“, рекао је он.
Директор Канцеларије за националну безбједност Ви Сунг-лак (Wi Sung-lac) предсједавао је хитним састанком радне групе о кривичним дјелима која укључују Јужнокорејце у Камбоџи, на којем су учествовали званичници министарстава спољних послова и правде, као и представници националних полицијских агенција.
Предсједничка портпаролка Канг Ју-џунг (Kang Yu-jung) изјавила је да је Ви нагласио потребу да се „грађани у опасности брзо репатрирају из хуманитарних разлога“, уз истовремено спровођење истраге против свих корејских држављана укључених у незаконите активности.
Она је додала да се разматра слање јужнокорејских истражитеља у Камбоџу ради координације акција спасавања и јачања заједничких истрага с камбоџанским властима.
Расправа се води усљед све чешћих извјештаја о отмицама или заточењима Јужнокорејаца у Камбоџи, које су ондје намамљене лажним понудама за посао, наводи Кореја Хералд.
Јавни бијес достигао је врхунац у августу након што је јужнокорејски универзитетски студент, који је нестао по доласку на посао, пронађен мртав у близини планине Бокор у покрајини Кампот, са траговима мучења.
Према подацима Сеула, од 330 пријављених случајева сумњи на отмицу, заточење или нестанак у Камбоџи, забиљежених при Министарству спољних послова између јануара и августа ове године, 70 остаје неријешено, док је 10 случајева од 220 пријављених прошле године још у поступку — што значи да је укупно 80 случајева још увијек отворено.
(Индекс)
