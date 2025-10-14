Logo

Гонзалес: Србија има талентоване играче, али пред нама је пуно рада

Извор:

АТВ

14.10.2025

19:50

Гонзалес: Србија има талентоване играче, али пред нама је пуно рада
Фото: АТВ

Шпанац на клупи репрезентације Србије имаће прилику да се боље упозна са играчима током ЕХФ недјеље, када ће имати и прву провјеру против селекције Словеније 30. октобра.

Раул Гонзалес објавио је списак рукометаша, који увелико кроје повреде. Ипак, према ријечима селектора свако ће имати прилику да избори своје мјесто у репрезентацији.

"Сваке припреме треба да максимално искористимо како би напредовали и спремали се за она искушења која нам предстоје. Имали смо проблема с повредама у овом циклусу али желимо то да искористимо да пружимо шансу играчима који се намећу. Мислим да овај регион има талентоване играче и пред нама је пуно рада", каже Гонзалес.

Србију у јануару очекује наступ на Европском првенству, а група није нимало лака. За ривале ће имати селекције Њемачке, Шпаније и Аустрије.

"Имамо веома тешку групу на Европском првенству, али то не значи да се предајемо. Сигурно је да су то све квалитетни ривали, али највише гледам како да мој тим напредује до јануара и да будемо што бољи. Идемо корак по корак па ћемо да видимо гдје ће нас то довести. Наши ривали су фаворити", рекао је Гонзалес.

Раул Гонзалес потписао је трогодишњи уговор, а директор репрезентације Младен Бојиновић истиче да је пред свима у Савезу пуно рада.

Европско првенство за рукометаше одржаће се од 15. јануара до 1. фебруара наредне године године у Данској, Шведској и Норвешкој.

