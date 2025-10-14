Гонзалес: Србија има талентоване играче, али пред нама је пуно рада

Извор:
14.10.2025
Шпанац на клупи репрезентације Србије имаће прилику да се боље упозна са играчима током ЕХФ недјеље, када ће имати и прву провјеру против селекције Словеније 30. октобра.
Раул Гонзалес објавио је списак рукометаша, који увелико кроје повреде. Ипак, према ријечима селектора свако ће имати прилику да избори своје мјесто у репрезентацији.
"Сваке припреме треба да максимално искористимо како би напредовали и спремали се за она искушења која нам предстоје. Имали смо проблема с повредама у овом циклусу али желимо то да искористимо да пружимо шансу играчима који се намећу. Мислим да овај регион има талентоване играче и пред нама је пуно рада", каже Гонзалес.
Србију у јануару очекује наступ на Европском првенству, а група није нимало лака. За ривале ће имати селекције Њемачке, Шпаније и Аустрије.
"Имамо веома тешку групу на Европском првенству, али то не значи да се предајемо. Сигурно је да су то све квалитетни ривали, али највише гледам како да мој тим напредује до јануара и да будемо што бољи. Идемо корак по корак па ћемо да видимо гдје ће нас то довести. Наши ривали су фаворити", рекао је Гонзалес.
Раул Гонзалес потписао је трогодишњи уговор, а директор репрезентације Младен Бојиновић истиче да је пред свима у Савезу пуно рада.
Европско првенство за рукометаше одржаће се од 15. јануара до 1. фебруара наредне године године у Данској, Шведској и Норвешкој.
