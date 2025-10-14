Logo

Остоја Мијаиловић у Бањалуци: КК Партизан постао један од најбољих спортских организација у Европи

14.10.2025

16:51

Остоја Мијаиловић у Бањалуци: КК Партизан постао један од најбољих спортских организација у Европи
Фото: Ustupljena fotografija

У Бањалуци је у току дводневна „Adria sports conference powered by Mozzart“ која је окупила бројне регионалне лидере из свијета спорта, бизниса, маркетинга и медија.

Међу панелистима се нашао и Остоја Мијаиловић, предсједник КК Партизан, који је говорио о свом „црно-бијелом“ предсједничком мандату, путу који је превалио за осам година, али и будућим плановима.

„КК Партизан је данас једна од најбољих спортских организација у Европи, а наш пословни модел преписала је и Црвена звезда“, рекао је између осталог Мијаиловић.

Ostoja Mijailović

КК Партизан

