Остоја Мијаиловић у Бањалуци: КК Партизан постао један од најбољих спортских организација у Европи

У Бањалуци је у току дводневна „Adria sports conference powered by Mozzart“ која је окупила бројне регионалне лидере из свијета спорта, бизниса, маркетинга и медија.
Међу панелистима се нашао и Остоја Мијаиловић, предсједник КК Партизан, који је говорио о свом „црно-бијелом“ предсједничком мандату, путу који је превалио за осам година, али и будућим плановима.
„КК Партизан је данас једна од најбољих спортских организација у Европи, а наш пословни модел преписала је и Црвена звезда“, рекао је између осталог Мијаиловић.
