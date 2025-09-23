Logo

Мајка из пакла проглашена кривом: Убила дјецу, сакрила тијела у кофере, па побјегла у Кореју

23.09.2025

11:36

Коментари:

0
Мајка из пакла проглашена кривом: Убила дјецу, сакрила тијела у кофере, па побјегла у Кореју
Фото: X/@nypost/screenshot

Мајка оптужена да је убила своју дјецу и сакрила њихова тијела у кофере проглашена је кривом на суду у Окланду.

Овај случај је постао познат у јавности као новозеландска “убиства у коферима”, преноси “Гардијан”.

Тијела Јуна и Мину Џо, старих осам и шест година у тренутку смрти, откривена су у коферима купљеним на аукцији складишне јединице у Окланду у августу 2022. Власти вјерују да су били мртви три до четири године прије него што су њихова тијела пронађена.

Хакјунг Ли, 45-годишња држављанка Новог Зеланда поријеклом из Јужне Кореје, изручена је из своје домовине 2022, након што ју је полицијска истрага идентификовала као мајку двоје мртве дјеце. Ли се бранила сама пред вишим судом у Окланду, али током суђења није говорила нити одговарала на питања. Помоћ су јој пружала два адвоката у приправности, извијестио је РНЗ.

Невријеме

Регион

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

Мајка на суду сjедила погнуте главе “Гардијан” наводи да је Ли, током тронедjељног суђења, сједила између преводиоца и чувара, са погнутом главом и косом која јој је прекривала лице. Ли је признала да је дјеци давала антидепресив нортриптилин, ставила њихова тијела у пртљаг који је потом однијела у складиште, али је тврдила да није крива за убиство због неурачунљивости, изазване депресивном епизодом након смрти њеног мужа од рака 2017.

Порота вишег суда у Окланду прогласила ју је кривом послије само два сата вијећања.

Сада јој пријети максимална казна доживотног затвора, са минималним периодом од најмање десет година без могућности условног отпуста, према законима Новог Зеланда.

Телефон

Наука и технологија

Телефон ради споро - убрзајте га у пар потеза!

“Била је нормална мајка” Адвокат Крис Вилкинсон-Смит апеловао је на поротнике да донесу ослобађајућу пресуду.

''Била је нормална мајка и онда је нешто озбиљно пошло наопако … учинила је нешто што никада не би могла ни да замисли. Никада не би повредила своју дјецу, а камоли да их убије'', рекао је он.

Али, тужитељка Натали Вокер тврдила је да су мајчине радње биле прорачунат чин “да се ослободи терета самохраног родитељства”. Ли је сакрила остатке своје дјеце, промијенила име и преселила се у Кореју. Сматрам да ово показује да је размишљала рационално, чак клинички, о томе да одузме живот својој дјеци, а затим да прикрије своје гнусне злочине. То није био алтруистички чин мајке која је изгубила разум и вјеровала да је то морално исправна ствар, већ управо супротно'', рекла је Вокер.

Подијели:

Таг:

teško ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

Регион

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

2 ч

0
Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

Србија

Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

2 ч

0
Пензионер у Српској добија пензију 75 година

Друштво

Пензионер у Српској добија пензију 75 година

2 ч

0
Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

Култура

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

2 ч

0

Више из рубрике

Трамп се ругао венецуеланској полицији: Врло озбиљна пријетња

Свијет

Трамп се ругао венецуеланској полицији: Врло озбиљна пријетња

3 ч

0
Предсједник Сирије на панелу са генералом који га је заробио

Свијет

Предсједник Сирије на панелу са генералом који га је заробио

3 ч

1
Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве

Свијет

Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве

3 ч

0
СВР: ЕУ припрема окупацију Молдавије

Свијет

СВР: ЕУ припрема окупацију Молдавије

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

06

Посебна сједница НСРС: Главна тачка - став о пријевременим изборима

14

06

Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију

14

06

Ана Ивановић у уској хаљини, прорез изнад груди и дубоки шлиц

13

57

Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

13

56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner