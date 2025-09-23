Мајка из пакла проглашена кривом: Убила дјецу, сакрила тијела у кофере, па побјегла у Кореју

23.09.2025
11:36
Коментари:0
Мајка оптужена да је убила своју дјецу и сакрила њихова тијела у кофере проглашена је кривом на суду у Окланду.
Овај случај је постао познат у јавности као новозеландска “убиства у коферима”, преноси “Гардијан”.
Тијела Јуна и Мину Џо, старих осам и шест година у тренутку смрти, откривена су у коферима купљеним на аукцији складишне јединице у Окланду у августу 2022. Власти вјерују да су били мртви три до четири године прије него што су њихова тијела пронађена.
Хакјунг Ли, 45-годишња држављанка Новог Зеланда поријеклом из Јужне Кореје, изручена је из своје домовине 2022, након што ју је полицијска истрага идентификовала као мајку двоје мртве дјеце. Ли се бранила сама пред вишим судом у Окланду, али током суђења није говорила нити одговарала на питања. Помоћ су јој пружала два адвоката у приправности, извијестио је РНЗ.
Мајка на суду сjедила погнуте главе “Гардијан” наводи да је Ли, током тронедjељног суђења, сједила између преводиоца и чувара, са погнутом главом и косом која јој је прекривала лице. Ли је признала да је дјеци давала антидепресив нортриптилин, ставила њихова тијела у пртљаг који је потом однијела у складиште, али је тврдила да није крива за убиство због неурачунљивости, изазване депресивном епизодом након смрти њеног мужа од рака 2017.
Mom of 2 kids found dead in suitcases charged with murder in New Zealand https://t.co/vIGNWUlrx1 pic.twitter.com/tZQlSCyhzm— New York Post (@nypost) November 30, 2022
Порота вишег суда у Окланду прогласила ју је кривом послије само два сата вијећања.
Сада јој пријети максимална казна доживотног затвора, са минималним периодом од најмање десет година без могућности условног отпуста, према законима Новог Зеланда.
“Била је нормална мајка” Адвокат Крис Вилкинсон-Смит апеловао је на поротнике да донесу ослобађајућу пресуду.
''Била је нормална мајка и онда је нешто озбиљно пошло наопако … учинила је нешто што никада не би могла ни да замисли. Никада не би повредила своју дјецу, а камоли да их убије'', рекао је он.
Али, тужитељка Натали Вокер тврдила је да су мајчине радње биле прорачунат чин “да се ослободи терета самохраног родитељства”. Ли је сакрила остатке своје дјеце, промијенила име и преселила се у Кореју. Сматрам да ово показује да је размишљала рационално, чак клинички, о томе да одузме живот својој дјеци, а затим да прикрије своје гнусне злочине. То није био алтруистички чин мајке која је изгубила разум и вјеровала да је то морално исправна ствар, већ управо супротно'', рекла је Вокер.
