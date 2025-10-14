Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Извор:
АТВ
14.10.2025
22:37
Демократски грантови на Балкану? Демократија је мртва и умире у Босни док про-хамасовска муслиманска влада покушава да задави хришћанску Републику Српску, истакао је Марк Зел, објављујући на платформи X говор предсједавајућег Конгреса САД, републиканца Мајка Џонсона, у којем наводи разна бизарна финансијска улагања претходне демократске администрације широм свијета.
"БиХ не требају демократски грантови. Потребна јој је промјена политике у Вашингтону", поручио је Марк Зел.
Democracy grants in the Balkans? Democracy is dead and dying in Bosnia as the pro-Hamas Moslem government is trying to strangle the Christian Republika Srpska. Bosnia does NOT need Democratic grants. It needs a policy shift in Washington. https://t.co/FuTflhzvZP— Marc Zell (@GOPIsrael) October 14, 2025
Марк Зел је америчко-израелски адвокат. Предсједник је организације “Републиканци у иностранству” за Израел, као и потпредсједник ове асоцијације на глобалном нивоу. “Republicans Overseas” је званично призната од Републиканске партије САД као мрежа која окупља чланове ове странке који живе ван Сједињених Држава.
