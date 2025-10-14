Logo

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Извор:

АТВ

14.10.2025

22:37

Коментари:

0
Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Демократски грантови на Балкану? Демократија је мртва и умире у Босни док про-хамасовска муслиманска влада покушава да задави хришћанску Републику Српску, истакао је Марк Зел, објављујући на платформи X говор предсједавајућег Конгреса САД, републиканца Мајка Џонсона, у којем наводи разна бизарна финансијска улагања претходне демократске администрације широм свијета.

"БиХ не требају демократски грантови. Потребна јој је промјена политике у Вашингтону", поручио је Марк Зел.

Марк Зел је америчко-израелски адвокат. Предсједник је организације “Републиканци у иностранству” за Израел, као и потпредсједник ове асоцијације на глобалном нивоу. “Republicans Overseas” је званично призната од Републиканске партије САД као мрежа која окупља чланове ове странке који живе ван Сједињених Држава.

mark zel

БиХ

Зел: Пресуда Додику је срамна, бошњачки режим жели да ућутка Републику Српску и дестабилизује регион

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Америка

Хамас

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

Свијет

Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

1 ч

0
Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

Свијет

Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

1 ч

0
"Непоштовање": Трамп запријетио Шпанији

Свијет

"Непоштовање": Трамп запријетио Шпанији

1 ч

0
Јужнокорејце масовно отимају у Камбоџи. Сеул разматра војну интервенцију

Свијет

Јужнокорејце масовно отимају у Камбоџи. Сеул разматра војну интервенцију

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

04

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

22

53

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

22

45

Србија славила против Андоре

22

37

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

22

33

Додик: БиХ је убијана сваким чином разградње Дејтонског споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner