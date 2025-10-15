Изетбеговић тражи смјену Додика са чела СНСД-а

Извор:
СДА Бакира Изетбеговића покренуће уставноправни спор пред Уставним судом БиХ како би покушали склонити Милорада Додика са чела СНСД-а.
Они поручују да пресуда Суда БиХ није у потпуности спроведена и да Додик не може да остане на челу странке.
Истичу да су пресуда Суда БиХ и релевантне одредбе Кривичног закона БиХ потпуно јасне, а непотребну конфузију у вези статуса Милорада Додика као предсједника СНСД-а су унијели поступци већине чланова Централне изборне комисије БиХ, Апелационог одјељења Суда БиХ и Основног суда у Бања Луци.
