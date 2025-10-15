Logo

Изетбеговић тражи смјену Додика са чела СНСД-а

Извор:

АТВ

15.10.2025

17:20

Коментари:

3
СДА Бакира Изетбеговића покренуће уставноправни спор пред Уставним судом БиХ како би покушали склонити Милорада Додика са чела СНСД-а.

Они поручују да пресуда Суда БиХ није у потпуности спроведена и да Додик не може да остане на челу странке.

Истичу да су пресуда Суда БиХ и релевантне одредбе Кривичног закона БиХ потпуно јасне, а непотребну конфузију у вези статуса Милорада Додика као предсједника СНСД-а су унијели поступци већине чланова Централне изборне комисије БиХ, Апелационог од‌јељења Суда БиХ и Основног суда у Бања Луци.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Изетбеговић би бирао и лидере странака у Српској!?

"ЦИК је био дужан као надлежни орган поступити по пресуди Суда БиХ и није смио овјерити пријаву за пријевремене изборе за предсједника ентитета РС коју је потписао Милорад Додик, јер он по пресуди Суда БиХ није предсједник СНСД-а. Нејасно је зашто је Апелационо од‌јељење Суда БиХ прихватило такву одлуку ЦИК-а. Такође, Основни суд у Бањој Луци био је дужан поступити по пресуди Суда БиХ и избрисати име Милорада Додика из судског регистра као предсједника СНСД-а," сматрају у СДА.

Милорад Додик

Република Српска

Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а

Тагови:

Бакир Изетбеговић

СНСД

Милорад Додик

smjena

Коментари (3)
