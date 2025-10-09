Бланушу подржали Народни фронт и Листа за правду и ред, ПДП упитан

Аутор:Бранка Дакић
09.10.2025
19:15
Коментари:2
За Небојшу Вукановића и Јелену Тривић дилеме нема, Бранко Блануша је, кажу поштен, без мрље у каријери и вјерују да би због тога требао бити предсједник Републике Српске.
„Ми смо дали подршку промјенама у овом друштву. Те промјене ће симболизовати лик и дјело Бранка Блануше, који је редовни професор, без мрље у каријери“, тврди предсједник Народног фронта Јелена Тривић.
„Мислим да је 23. новембар један велики испит. Мени је драго да се у првих седам дана види да је Блануша један велики интелектуалац. Човјек без професионалне или било које мрље у каријери. Образован, пристојан. Он би могао бити предсједник у Швајцарској са оваквим манирима, а не у Републици Српској“, навео је предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Очекујем подршку свих опозиционих странака у Републици Српској, оптимистичан је Блануша. Планове не открива, правдајући се опрезом јер кампања званично није почела.
"Мислим да је оно што ми заступамо као неке политичке идеје, а то је Република Српска по мјери човјека и са жељом да имамо једно другачије стање, другу слику, дјеловања која су окренута према обичном грађанину", став је СДС-овог кандидата за предсједника Бранко Блануша.
Неизвјесно је хоће ли сви баш сви опозиционари подржати СДС-овог кандидата. ПДП се није изјаснио. Са њима ће се разговори тек водити.
„У наредних пар дана ћемо имати састанак не само са Драшком Станивуковићем, већ са свим политичким субјектима. План је да сједнемо појединачно, а онда ћемо организовати један заједнички састанак“, најавио је в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић.
Међутим, има и оних опозиционара који не желе са Станивуковићем за заједнички сто. Некада једног од најближих сарадника Небојша Вукановић сада назива издајником и бившим опозиционаром.
„Џаба му паре, згадио се људима. Доста је његовог фолирања, нека се упристоји, нека ћути, нека се увуче у мишију рупу. Доста нам је зла нанио. Да није он роварио 2022. године, не би имали данас оваквих проблема. Да ли мисли да смо ми мајмуни“, упитао је Вукановић.
Игор Радојичић са СДС-ом ће наредних дана за преговарачки сто. Мада, његов став је већ познат, па подршка Блануши, неће изостати. Међутим, јасно је да опозиција у Српској неће тако лако доћи до заједничког става.
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
20
59
20
48
20
37
20
37
20
33
Тренутно на програму