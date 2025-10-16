Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

16.10.2025
Предсједник Владе Српске Саво Минић рекао је да треба креирати амбијент у којем осигурање није само обавеза, већ и прилика за иновацију, запошљавање, стабилност, али и одговорити на бројне изазове.
Минић је истакао да је осигурање један од стубова финансијске стабилности и да треба да буде још транспарентније.
"Влада Републике Српске препознаје стратешки значај сектора осигурања. У том смислу, наставићемо да сарађујемо са Агенцијом за осигурање, са друштвима за осигурање и са академском заједницом, како бисмо креирали амбијент у којем осигурање није само обавеза, већ и прилика за иновацију, запошљавање, стабилност и заштиту оног највреднијег", рекао је Минић.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да Влада с пажњом посматра сектор осигурања у којем је направљен велики помак, али се мора радити на томе да има значајније учешће у финансирању републичког буџета и фондова.
Почели четврти "Дани осигурања Републике Српске"
"Влада с пажњом посматра сектор осигурања да се развију други облици осигурања и из тог разлога су мијењани закони", рекла је Видовићева.
Организатори су навели да су "Дани осигурања Републике Српске" савршено мјесто за све професионалце из индустрије спремне за нова усавршавања, размјену искустава и нове пословне конекције.
