Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

16.10.2025

11:47

Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности
Фото: АТВ

Предсједник Владе Српске Саво Минић рекао је да треба креирати амбијент у којем осигурање није само обавеза, већ и прилика за иновацију, запошљавање, стабилност, али и одговорити на бројне изазове.

Минић је истакао да је осигурање један од стубова финансијске стабилности и да треба да буде још транспарентније.

"Влада Републике Српске препознаје стратешки значај сектора осигурања. У том смислу, наставићемо да сарађујемо са Агенцијом за осигурање, са друштвима за осигурање и са академском заједницом, како бисмо креирали амбијент у којем осигурање није само обавеза, већ и прилика за иновацију, запошљавање, стабилност и заштиту оног највреднијег", рекао је Минић.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да Влада с пажњом посматра сектор осигурања у којем је направљен велики помак, али се мора радити на томе да има значајније учешће у финансирању републичког буџета и фондова.

"Влада с пажњом посматра сектор осигурања да се развију други облици осигурања и из тог разлога су мијењани закони", рекла је Видовићева.

Организатори су навели да су "Дани осигурања Републике Српске" савршено мјесто за све професионалце из индустрије спремне за нова усавршавања, размјену искустава и нове пословне конекције.

