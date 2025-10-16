Logo

Гастро фест: Добојски ђаци одмјерили знање у кухињи

Извор:

АТВ

16.10.2025

19:51

Коментари:

0
Гастро фест: Добојски ђаци одмјерили знање у кухињи
Фото: АТВ

Чварци, погача, баклава, сиреви, штрудле, крофнице. Све то припремили су добојски ученици у првом одмјеравању знања о кухињи. Медицинари су уживали припремајући грчка јела.

“Грчка храна је лаган разноврсна је састоји се из здравих састојака као што су маслине лимун, фета сир”, рекла је ученица Медицинске школе, Софија Јовић.

javna kuhinja1

Друштво

Све више људи тражи помоћ у јавним кухињама, не могу себи приуштити ни основни оброк

Они који воле јачу храну, чула су могли да задовоље на штанду Аустрије и Турске.

“Захер торта, моцарт куглице, линдзер кексићи, пита од јабука”, ово је направила ученица ОШ Радоје Домановић, из Осјећана, Неда Лазаревић.

“Карактеристчно је што има велике историјске повезаности са Босном зато нам је данас било лакше да припреми све ставри које имамо на репертоару”, казала је Терезија Радовић Ћосић, ученица Гимназије ''Јован Дучић'' из Добоја.

Đaci

Градови и општине

Субвенције ђачког превоза за 204 средњошколца

Кухиње се прожимају, али и разликују. Углавном по зачинима.

“Ми у нашој исхрани највише користимо америчку кухињу можда нам је о ове мини крофнице да су нам сличне, од италијанске највише једемо пицу ту смо да кажем слични”, рекла је Бранка Лукић, професор угоститељске групе предмета, Угоститељаке и Трговинске школе.

ILU-SKOLA-28082025

Друштво

Сутра почиње нова школска година

Циљ фестивала био је упознавање свјетских јела и промоција занимања Угоститељске школе. Вјештине је представило десет школа.

“Национане кухиње земаља из свијета, тако да су све школе биле на извлачењу, извукли су земљу

коју ће представљати”, рекао је Саша Живановић, директор Угоститељске и Трговинске школе Добој.

“Ово је свакако један важан догађај и начин да се промовише занимање које је и те како потребно нашој локалној заједници”, рекла је Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.

Добојска Угоститељска школа образује кулинарске техничаре, конобаре и посластичаре. Радна мјеста их чекају по изласку из школских клупа, јер тржиште вапи за тим кадром.

Подијели:

Тагови:

Doboj

đaci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђина Џиновић, кћерка Хариса и Мелине Џиновић

Сцена

Кћерка Хариса Џиновића напушта Србију

51 мин

0
Све више људи тражи помоћ у јавним кухињама, не могу себи приуштити ни основни оброк

Друштво

Све више људи тражи помоћ у јавним кухињама, не могу себи приуштити ни основни оброк

52 мин

0
Зашто се Том Круз разводи од својих жена када напуне 33 године?

Сцена

Зашто се Том Круз разводи од својих жена када напуне 33 године?

52 мин

0
Одржани четврти ''Дани осигурања Републике Српске'': Ево шта је било у главном фокусу конференције

Република Српска

Одржани четврти ''Дани осигурања Републике Српске'': Ево шта је било у главном фокусу конференције

57 мин

0

Више из рубрике

Херцеговачка прича добија наставак: Три општине желе сједиште ''ХЕ Дабар''

Градови и општине

Херцеговачка прича добија наставак: Три општине желе сједиште ''ХЕ Дабар''

1 ч

0
Свиња

Градови и општине

Афричка куга регистрована међу дивљим свињама

6 ч

0
Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

Градови и општине

Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

8 ч

0
đaci, škola, školski pribor

Градови и општине

Субвенције ђачког превоза за 204 средњошколца

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

31

Орбан: Ми смо спремни

20

21

Ђоковић: Окретали су ми леђа кад виде да имам пасош Србије

20

10

Вирус који угрожава сточарство шири се Европом

20

02

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

19

57

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner