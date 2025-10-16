Гастро фест: Добојски ђаци одмјерили знање у кухињи

Извор:
АТВ
16.10.2025
19:51
Чварци, погача, баклава, сиреви, штрудле, крофнице. Све то припремили су добојски ученици у првом одмјеравању знања о кухињи. Медицинари су уживали припремајући грчка јела.
“Грчка храна је лаган разноврсна је састоји се из здравих састојака као што су маслине лимун, фета сир”, рекла је ученица Медицинске школе, Софија Јовић.
Они који воле јачу храну, чула су могли да задовоље на штанду Аустрије и Турске.
“Захер торта, моцарт куглице, линдзер кексићи, пита од јабука”, ово је направила ученица ОШ Радоје Домановић, из Осјећана, Неда Лазаревић.
“Карактеристчно је што има велике историјске повезаности са Босном зато нам је данас било лакше да припреми све ставри које имамо на репертоару”, казала је Терезија Радовић Ћосић, ученица Гимназије ''Јован Дучић'' из Добоја.
Кухиње се прожимају, али и разликују. Углавном по зачинима.
“Ми у нашој исхрани највише користимо америчку кухињу можда нам је о ове мини крофнице да су нам сличне, од италијанске највише једемо пицу ту смо да кажем слични”, рекла је Бранка Лукић, професор угоститељске групе предмета, Угоститељаке и Трговинске школе.
Циљ фестивала био је упознавање свјетских јела и промоција занимања Угоститељске школе. Вјештине је представило десет школа.
“Национане кухиње земаља из свијета, тако да су све школе биле на извлачењу, извукли су земљу
коју ће представљати”, рекао је Саша Живановић, директор Угоститељске и Трговинске школе Добој.
“Ово је свакако један важан догађај и начин да се промовише занимање које је и те како потребно нашој локалној заједници”, рекла је Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.
Добојска Угоститељска школа образује кулинарске техничаре, конобаре и посластичаре. Радна мјеста их чекају по изласку из школских клупа, јер тржиште вапи за тим кадром.
