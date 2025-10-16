Херцеговачка прича добија наставак: Три општине желе сједиште ''ХЕ Дабар''

Извор:
Херцеговачка прича о сједишту ХЕ Дабар добија наставак. Три локална парламента надлежним институцијама шаљу иницијативе да желе управу будућег предузећа у својој општини. Сви имају своје разлоге.
''Напросто је већина објеката ХЕ Дабар на подручју општине Невесиње као и оно најважније акумулација Невесиње и експроприсано земљиште је на подручју општине Невесиње'', казао је Миленко Авдаловић, начелник општине Невесиње.
Невесињци су били једногласни баш као и Билећани, који такође тврде да имају ваљане разлоге.
''Просто је природно да ХЕ Дабар буде овдје у Билећи због доста разлога а најчешће помињани је да је машинска зграда у Билећи као један од најбитнијих разлога. У читавом систему Горњих Хоризоната на територији општине Билећа највише ствари се дешава'', казао је Миодраг Парежанин, начелник општине Билећа.
''Двије трећине Билећког језера су на територији Билеће а сједиште ХЕТ-а је у Требињу и самим тим мислим да би била исправљена историјска неправда јер грађани Билеће не заслужују да остану у сијенци Требиња'', рекао је Срђан Самарџић, СДС, Билећа.
Логично је да управа ХЕ Дабар буде у Дабру кажу Дабрани. У Берковићима мисле да је вријеме да се зна гдје ће бити спорна зграда.
''Најављено је да је ХЕ Дабар на мрежи 2028. године, а сада је крај 2025.године и мислим да је ово оптимално вријеме јер је потребно обезбиједити институцијалне капацитете'', казао је Бојан Самарџић, начелник општине Берковићи.
Актуелни директор ХЕ Дабар је Билећанин логично гласао је за Билећу али и открио шта каже пројекат.
''У пројекту је управна зграда дефинисана у машинској згради. Дио управљања системом је објекат уз машинску зграду'', рекао је Данило Илић, директор ХЕ Дабар.
Три начелника кажу да остају при својим ставовима и поручују да нису у свађи, кажу да су се ових дана и чули и гледали.
''Ово је чисто једна борба за своје мјесто за своју општину. Ја не замјерам ни Миленку ни Бојану што се боре за своја мјеста. Исто тако очекујем да нико не замјера нама'', казао је Миодраг Парежанин, начелник општине Билећа.
''Сви износе своје аргументе сви штите своје интересе у једној конструктивној расправи'', рекао је Бојан Самарџић, начелник општине Берковићи.
''Ја мислим да је у овом моменту мало и срамота за Херцеговину и наше општине да се излази са неким опречним информацијама'', казао је Миленко Авдаловић, начелник општине Невесиње.
Очигледно је да ће и у овој причи као и у многим херцеговачким коначан суд донијети Бањалука уз асистенцију Требиња.
