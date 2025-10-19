Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

Извор:
Мађарска је спремна да учини све што је могуће за успјешан састанак у Будимпешти предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.
"Мађарска ће учинити све што је у њеној моћи да самит буде успјешан и све што је у њеној моћи да промовише мир", рекао је он радију "Кошут" и додао да ће датум и организациони детаљи разговора бити објављени након консултација руске и америчке стране.
Сијарто је навео да се Брисел спрема за рат, жели да стави ЕУ у ратни режим, наоружа и финансира Украјину новцем европских народа, док Мађарска организује мировни самит.
"То је разлика", нагласио је шеф мађарске дипломатије и назвао Мађарску острвом мира у Европи.
Трамп је 16. октобра рекао да су се он и Путин телефоном договорили да се ускоро састану у Будимпешти.
Мађарски премијер Виктор Орбан наложио је стварање организационог одбора за припрему самита, прецизирајући да је тај посао почео у четвртак увече.
