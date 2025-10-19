Logo

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

Извор:

Агенције

19.10.2025

14:54

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска је спремна да учини све што је могуће за успјешан састанак у Будимпешти предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.

"Мађарска ће учинити све што је у њеној моћи да самит буде успјешан и све што је у њеној моћи да промовише мир", рекао је он радију "Кошут" и додао да ће датум и организациони детаљи разговора бити објављени након консултација руске и америчке стране.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Фантастична вијест о састанку Путина и Трампа

Сијарто је навео да се Брисел спрема за рат, жели да стави ЕУ у ратни режим, наоружа и финансира Украјину новцем европских народа, док Мађарска организује мировни самит.

"То је разлика", нагласио је шеф мађарске дипломатије и назвао Мађарску острвом мира у Европи.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Не одустајемо од руске нафте - нико нам неће диктирати одлуке о енергентима

Трамп је 16. октобра рекао да су се он и Путин телефоном договорили да се ускоро састану у Будимпешти.

Мађарски премијер Виктор Орбан наложио је стварање организационог одбора за припрему самита, прецизирајући да је тај посао почео у четвртак увече.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Владимир Путин

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Напади на "Дружбу", напади на суверенитет Мађарске

4 д

0
Петер Сијарто

Економија

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

4 д

0
Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

Економија

Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

1 седм

0
Петер Сијарто

Србија

Сијарто: Mађарски МОЛ повећава испоруке нафте Србији

1 седм

1

Више из рубрике

Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

Свијет

Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

1 ч

0
Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

Свијет

Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

2 ч

0
Пожар избио у кабини авиона: Уплашени путници у паници покушавају да га угасе

Свијет

Пожар избио у кабини авиона: Уплашени путници у паници покушавају да га угасе

3 ч

0
Мерцедес

Свијет

Око 4.000 радника напустило ''Мерцедес'': Неки добили отпремнине више од пола милиона евра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner