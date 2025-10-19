Барбара шокирала мреже: "Завршићу с мушкарцем претвореним у жену"

Извор:
Информер
19.10.2025
16:07
Коментари:0
Пjевачица Барбара Бобак открила је да је не би чудило да на крају заврши са трансродном особом, будући да се не појављује мушкарац по њеним критеријумима.
Барбара Бобак је прије неког времена изјавила да би била са женом, па је недавно у једној емисији разријешила мистерију и коначно одговорила какав је њен тренутни љубавни статус и шта више преферира - мушкарце или жене.
- А да, па овако, тренутно не волим жене, али ја сам јако чудна особа и никад не знаш шта може да се деси. Видимо да сада постоји милијарду полова, свашта нешто, тако да можда на крају и завршим са неким ниским мушкарцем претвореним у жену - рекла је Барбара.
Свијет
Трамп оплео по предсједнику Колумбије: Вођа илегалне трговине дрогом
Такође, пјевачица је проговорила и шта јој то смета код мушкараца и који критеријум би требало да задовољи онај прави.
- Искрено, толико тога данас има што ми представља ред флег код мушкарца и због тога ми је тешко и да нађем правог. Смета ми када пљује бившу партнерку, љубомора у било каквом облику, покушавање контролисања, такође смета ми ако нема здрав однос са својом породицом. Сматрам себе алфом и омегом у свом животу, знам шта хоћу и шта нећу. Мени треба партнер, да ме допуњава, ја сам јако експлозивна, пуно стреса носим у себи, и просто ми треба неко са ким не морам ништа, ко неће покушавати на силу да ми наметне неки ауторитет - изјавила је Барбара у емисији "Хот Старс".
(информер)
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму