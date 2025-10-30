Logo

Ко је Маша Зиповски - водитељка Бинга која се онесвијестила

Маша Зиповски
Фото: Инстаграм

Млада водитељка популарне емисије "Бинго", Маша Зиповски, нашла се синоћ у центру пажње након што јој је изненада позлило током преноса уживо.

Док је читала добитне бројеве, Маша је у једном тренутку почела да се тресе, преврнула очима и срушила се. Снимак показује како су чланови екипе одмах притрчали да јој помогну.

Фудбалери Србије

Фудбал

Србија добила новог селектора: Ево ко мијења Пиксија

Оно што је посебно изненадило гледаоце јесте што није показивала никакве знаке да јој је лоше – све до самог тренутка када је пала. До тада је, као и увијек, водила програм са осмехом на лицу.

Реакције јавности и порука водитељке

Вијест о инциденту брзо се проширила друштвеним мрежама, а бројни гледаоци су изразили забринутост и пожељели Маши брз опоравак.

Недуго након тога, водитељка се огласила путем свог Инстаграм профила, гдје је смирила забринуте пратиоце:

"Хвала свима на бризи. Деси се, али је сада све у реду. Извините на прекиду програма и хвала на разумијевању. Већ од сутра се видимо".

Активна и популарна на друштвеним мрежама

Маша Зиповски је и прије овог догађаја била позната по свом раду, али и по присуству на друштвеним мрежама. На Инстаграму редовно дијели фотографије из свакодневног живота и са снимања, а њени пратиоци је хвале због атрактивног изгледа и самоувјереног наступа пред камером.

66f4346e673d1 бојан савић

Градови и општине

Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

Згодна плавуша не либи се да позира и у изазовнијим издањима, а пратиоци често коментаришу да зрачи позитивном енергијом и професионалношћу.

Пјесма за водитељку из квиза

Поред "Бинга", Маша води и један телевизијски квиз, гдје је раније такође привукла пажњу јавности – овога пута захваљујући гесту једног такмичара. Наиме, током снимања, такмичар по имену Мирослав одлучио је да јој посвети пјесму:

"Добар дан. Као и обично, умјесто најаве – једна пјесмица за водитељку, а сљедећа ће бити за цијелу режију, рекао је такмичар, а затим изрецитовао: 'Водитељка наша лијепа, незнање јој свако смета. Воли бројке, воли слова, и питања пише нова. Задатке нам тешке зада, ко да знање неко краде. Ако буду лакша мени, писаћу јој до јесени'".

Протест у Бразилу због рације

Свијет

Крвава рација: Полиција убила 132 људи у акцији

Водитељка се насмејала и захвалила му се уз ријечи:

"Хвала вам, Мирославе. Пуно похвала добили сте након пјесмице први дио за водитељку".

Повратак пред камере

Иако је синоћни инцидент забринуо многе, Маша је поручила да се осјећа добро и да се већ вратила својим професионалним обавезама.

Њен наступ и брз опоравак изазвали су симпатије публике, а многи су јој пожељели да се што прије поново појави у етру — насмијана, као и увијек.

