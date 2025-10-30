Ко је Маша Зиповски - водитељка Бинга која се онесвијестила

Извор:
Млада водитељка популарне емисије "Бинго", Маша Зиповски, нашла се синоћ у центру пажње након што јој је изненада позлило током преноса уживо.
Док је читала добитне бројеве, Маша је у једном тренутку почела да се тресе, преврнула очима и срушила се. Снимак показује како су чланови екипе одмах притрчали да јој помогну.
Оно што је посебно изненадило гледаоце јесте што није показивала никакве знаке да јој је лоше – све до самог тренутка када је пала. До тада је, као и увијек, водила програм са осмехом на лицу.
Реакције јавности и порука водитељке
Вијест о инциденту брзо се проширила друштвеним мрежама, а бројни гледаоци су изразили забринутост и пожељели Маши брз опоравак.
Недуго након тога, водитељка се огласила путем свог Инстаграм профила, гдје је смирила забринуте пратиоце:
"Хвала свима на бризи. Деси се, али је сада све у реду. Извините на прекиду програма и хвала на разумијевању. Већ од сутра се видимо".
Маша Зиповски је и прије овог догађаја била позната по свом раду, али и по присуству на друштвеним мрежама. На Инстаграму редовно дијели фотографије из свакодневног живота и са снимања, а њени пратиоци је хвале због атрактивног изгледа и самоувјереног наступа пред камером.
Згодна плавуша не либи се да позира и у изазовнијим издањима, а пратиоци често коментаришу да зрачи позитивном енергијом и професионалношћу.
Поред "Бинга", Маша води и један телевизијски квиз, гдје је раније такође привукла пажњу јавности – овога пута захваљујући гесту једног такмичара. Наиме, током снимања, такмичар по имену Мирослав одлучио је да јој посвети пјесму:
"Добар дан. Као и обично, умјесто најаве – једна пјесмица за водитељку, а сљедећа ће бити за цијелу режију, рекао је такмичар, а затим изрецитовао: 'Водитељка наша лијепа, незнање јој свако смета. Воли бројке, воли слова, и питања пише нова. Задатке нам тешке зада, ко да знање неко краде. Ако буду лакша мени, писаћу јој до јесени'".
Водитељка се насмејала и захвалила му се уз ријечи:
"Хвала вам, Мирославе. Пуно похвала добили сте након пјесмице први дио за водитељку".
Иако је синоћни инцидент забринуо многе, Маша је поручила да се осјећа добро и да се већ вратила својим професионалним обавезама.
Њен наступ и брз опоравак изазвали су симпатије публике, а многи су јој пожељели да се што прије поново појави у етру — насмијана, као и увијек.
