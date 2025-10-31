Откривени нови детаљи о стању Николе Топића

Извор:
Тренер Оклахоме Марк Дагнолт, као и кошаркаши Ајзеа Хартенштајн и Ајзеа Џо огласили су се поводом борбе Николе Топића са карциномом тестиса.
Након што је генерални менаџер Оклахоме Сити Тандера Сем Прести потврдио да српски кошаркаш Никола Топић болује од рака тестиса, клуб је саопштио нове детаље о његовом здравственом стању.
Тренер актуелног НБА шампиона Марк Дагнолт говорио је први пут јавно о ситуацији младог бека и истакао колико је Топић импресионирао све у тиму својом зрелошћу и снагом.
Дагнолт је, уочи дуела са Вашингтон Визардсима, поручио да је 20-годишњи српски играч показао невјероватну емоционалну стабилност и одлучност у тешком периоду.
"Добро је, с обзиром на околности, што не изненађује. Сам (Прести) је то поменуо данас, али нема ниједног двадесетогодишњака који је боље опремљен зрелошћу, дисциплином и чврстином да се носи са оваквом ситуацијом од њега. Наша свлачионица – не вјерујем да постоји свлачионица која је спремнија да охрабри и подржи некога кроз нешто овако него наша. Ми смо уз њега. Он то зна. Ту је, био је са нама, и наставиће да буде са нама. Сви ћемо дати све од себе. Али, веома смо сигурни у њега као особу, у прогнозу, и у окружење које имамо око њега док заједно пролазимо кроз ово", рекао је Дагнолт.
Топићева борба изазвала је велику емотивну реакцију у тиму. Саиграчи су јасно ставили до знања да му пружају безрезервну подршку и да су уз њега на сваком кораку опоравка.
Искусни Ајзеа Хартенштајн нагласио је да је најважније да тим буде јединствен.
"Најважније је бити подршка. Био је с нама посљедње двије године и представља сјајан дио нашег тима. За нас је најбитније да се ујединимо око њега. То је оно што наш тим чини посебним", рекао је.
Сличну поруку послао је и Ајзеа Џо.
"Само бити ту за њега, провјеравати како је. Пролази кроз нешто озбиљно, али док год може да осјети нашу подршку, знаће да није сам у овоме. Желимо да му пружимо топлину и снагу кроз све то", закључио је Џо.
