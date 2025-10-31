Logo

Откривени нови детаљи о стању Николе Топића

Извор:

Б92

31.10.2025

11:07

Коментари:

0
Никола Топић, кошаркаш Србије и Оклахоме
Фото: Tanjug/AP Photo/Kyle Phillips

Тренер Оклахоме Марк Дагнолт, као и кошаркаши Ајзеа Хартенштајн и Ајзеа Џо огласили су се поводом борбе Николе Топића са карциномом тестиса.

Након што је генерални менаџер Оклахоме Сити Тандера Сем Прести потврдио да српски кошаркаш Никола Топић болује од рака тестиса, клуб је саопштио нове детаље о његовом здравственом стању.

onlajn kupovina pixabay ilustracija

Економија

Стручњаци позвали на опрез током куповине путем интернета

Тренер актуелног НБА шампиона Марк Дагнолт говорио је први пут јавно о ситуацији младог бека и истакао колико је Топић импресионирао све у тиму својом зрелошћу и снагом.

Дагнолт је, уочи дуела са Вашингтон Визардсима, поручио да је 20-годишњи српски играч показао невјероватну емоционалну стабилност и одлучност у тешком периоду.

"Добро је, с обзиром на околности, што не изненађује. Сам (Прести) је то поменуо данас, али нема ниједног двадесетогодишњака који је боље опремљен зрелошћу, дисциплином и чврстином да се носи са оваквом ситуацијом од њега. Наша свлачионица – не вјерујем да постоји свлачионица која је спремнија да охрабри и подржи некога кроз нешто овако него наша. Ми смо уз њега. Он то зна. Ту је, био је са нама, и наставиће да буде са нама. Сви ћемо дати све од себе. Али, веома смо сигурни у њега као особу, у прогнозу, и у окружење које имамо око њега док заједно пролазимо кроз ово", рекао је Дагнолт.

Иван Скоко

Свијет

Младић из БиХ је јунак Лондона: погледајте како је савладао лопова

Топићева борба изазвала је велику емотивну реакцију у тиму. Саиграчи су јасно ставили до знања да му пружају безрезервну подршку и да су уз њега на сваком кораку опоравка.

Искусни Ајзеа Хартенштајн нагласио је да је најважније да тим буде јединствен.

"Најважније је бити подршка. Био је с нама посљедње двије године и представља сјајан дио нашег тима. За нас је најбитније да се ујединимо око њега. То је оно што наш тим чини посебним", рекао је.

Сличну поруку послао је и Ајзеа Џо.

"Само бити ту за њега, провјеравати како је. Пролази кроз нешто озбиљно, али док год може да осјети нашу подршку, знаће да није сам у овоме. Желимо да му пружимо топлину и снагу кроз све то", закључио је Џо.

Подијели:

Тагови:

Nikola Topić

НБА

NBA liga

Oklahoma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Александар и његова дјеца

Породица

Тата херој: Александар има 12 дјеце и сам брине о њима

2 ч

0
Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"

Економија

Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"

2 ч

0
Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Србија

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

2 ч

0
Све више незапослених у ЕУ

Свијет

Све више незапослених у ЕУ

2 ч

0

Више из рубрике

"Пао" и Макаби: Црвена звезда уписала шесту узастопну побједу у Евролиги

Кошарка

"Пао" и Макаби: Црвена звезда уписала шесту узастопну побједу у Евролиги

15 ч

0
Кошаркаши Студента пуни самопоуздања пред наредне изазове

Кошарка

Кошаркаши Студента пуни самопоуздања пред наредне изазове

16 ч

0
Ужасне вијести: Никола Топић има рак!

Кошарка

Ужасне вијести: Никола Топић има рак!

19 ч

1
Обрадовић открио проблем који је пред Партизаном

Кошарка

Обрадовић открио проблем који је пред Партизаном

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner