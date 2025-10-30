"Пао" и Макаби: Црвена звезда уписала шесту узастопну побједу у Евролиги

30.10.2025
22:25
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде савладали су Макаби у осмом колу Евролиге са 99:92.
Звезда је "гостовала" у Београду гдје је израелска екипа и даље домаћин и жестоко се намучила у финишу утакмице.
Ипак, тројка капитена Огњена Добрића у посљедњем минуту је дала црвено-бијелима осам поена предности што је било сасвим довољно за релативно мирну завршницу.
Екипа тренера Саше Обрадовића је уписала шесту узастопну побједу у Евролиги и сада има учинак од 6-2.
Код Милер-Мекинтајер је предводио Звезду ка побједи са 23 поена, 12 асистенција и четири скока, Чима Монеке је дао 16 поена, Ебука Изунду 15, а Донатас Мотијејунас 11.
Запажени су били Никола Калинић и Сами Оџелеј са по девет поена, а за Црвену звезду је дебитовао Џаред Батлер, али се није уписао у стријелце за нешто више од два минута на паркету.
На другој страни, Џејлен Хорд је дао 20 поена за Макаби, Лони Вокер је остао на 18, Ошеј Брисет 12, а Роман Соркин је уписао 11.
