Ево када почине исплата пензија

Извор:
боснаинфо.ба
31.10.2025
13:06
Исплата пензија за мјесец октобар у Федерацији БиХ почиње у сриједу, 5. новембра, потврђено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Најнижа пензија за октобар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша пензија 2.996,40 КМ.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за октобар 373.471, износи 761,57 КМ.
Пензију за октобар примиће укупно 462.491 корисника, а потребна средства за исплату износе око 314,5 милиона КМ, пише Боснаинфо.
