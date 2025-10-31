Logo

Ево када почине исплата пензија

Ево када почине исплата пензија
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Исплата пензија за мјесец октобар у Федерацији БиХ почиње у сриједу, 5. новембра, потврђено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Најнижа пензија за октобар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша пензија 2.996,40 КМ.

Кугла смрти

Наука и технологија

Научници открили хорор: Кугла смрти пеца плијен

Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за октобар 373.471, износи 761,57 КМ.

Пензију за октобар примиће укупно 462.491 корисника, а потребна средства за исплату износе око 314,5 милиона КМ, пише Боснаинфо.

