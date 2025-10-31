Додик: Заједно са Србијом се са тугом сјећамо страдалих у трагедији у Новом Саду

Извор:
Предсједник Милорад Додик истакао је да се сутра навршава тужна годишњица трагедије у Новом Саду, која је потресла читав српски народ, без обзира гдје живи, те да се Република Српска и овог пута, заједно са Србијом, са тугом и поштовањем присјећа страдалих.
"Србија је претходних година постала економски и политички снажна. Желим јој јединство, стабилност и сигурност - и у свом болу, и у својој снази", написао је Додик на "Иксу".
