Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

Шпанска полиција саопштила је да је разбила међународни криминални ланац оптужен за трговину малољетницима са Канарских острва у Француску.
Полиција је ухапсила 11 особа у операцији која је обухватила острво Ланзароте, Мадрид и Лас Палмас де Гран Канарија.
"Четири осумњичена су смјештена у притвор због оптужби везаних за организовани криминал, фалсификовање докумената и дјечју порнографију", наводи се у саопштењу полиције.
Истрага је почела након нестанка 14 малољетника из државних центара на Канарским острвима између краја 2024. и средине 2025. године.
Полиција је саопштила да је група користила руте и контакте у Мароку, Обали Слоноваче и Шпанији да би премјестила дјецу и обезбједила им лажна документа за њихов трансфер у Француску.
Двије куће су претражене на острву Ланзароте, у Атлантском океану, гдје су заплијењена лична документа, електронски уређаји и новац.
Истрага је и даље отворена како би се пронашли нестали малољетници и пратиле међународне везе.
