Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

Извор:

Agencije/Reuters

13.11.2025

16:36

Фото: Pixabay

Шпанска полиција саопштила је да је разбила међународни криминални ланац оптужен за трговину малољетницима са Канарских острва у Француску.

Полиција је ухапсила 11 особа у операцији која је обухватила острво Ланзароте, Мадрид и Лас Палмас де Гран Канарија.

"Четири осумњичена су смјештена у притвор због оптужби везаних за организовани криминал, фалсификовање докумената и дјечју порнографију", наводи се у саопштењу полиције.

prostitucija

Хроника

Шокантно: Полицајци ”продавали” малољетнице, секс плаћао и професор

Истрага је почела након нестанка 14 малољетника из државних центара на Канарским острвима између краја 2024. и средине 2025. године.

Полиција је саопштила да је група користила руте и контакте у Мароку, Обали Слоноваче и Шпанији да би премјестила дјецу и обезбједила им лажна документа за њихов трансфер у Француску.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

Двије куће су претражене на острву Ланзароте, у Атлантском океану, гдје су заплијењена лична документа, електронски уређаји и новац.

Истрага је и даље отворена како би се пронашли нестали малољетници и пратиле међународне везе.

