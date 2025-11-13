Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

Извор:
Телеграф
13.11.2025
16:02
Дванаестогодишња дјевојчица преминула је данас након што је пала са степеница за хитне случајеве на другом спрату школе "Ањело Калкара" у италијанској покрајини Казерта.
Трагедија се догодила јутрос, у четвртак, 13. новембра. Возило хитне помоћи локалне здравствене управе Казерте одмах је стигло на лице мјеста и превезло ученицу у болницу, али је девојчица, нажалост, преминула од последица тешких повреда задобијених при паду.
Могућност да се ради о суициду није искључена, јер су се појавили одређени трагови након инцидента. Према првим информацијама, трагедија се догодила око 10 часова.
Наводно је прије него што је напустила учионицу оставила поруку на клупи на којој је писало: "Жао ми је."
Замолила је наставника да оде до тоалета, али се више није вратила. Дјевојчица је отишла до задњих степеница за хитне случајеве и одатле пала, са висине од око десет метара. На лице мјеста су убрзо стигли чланови породице, у шоку, као и цијела школска заједница и бројни грађани Марчанизеа.
Тужилаштво у Казерти отворило је истрагу о трагедији, а дежурни тужилац је стигао у школу.
Полиција је покренула истрагу о трагедији.
