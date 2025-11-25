Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

25.11.2025
Француска полиција привела је четвртог осумњиченог за крађу у Лувру, јавио је лист "Парисјен".
Лопови су 19. октобра незаконито ушли у Лувр и украли девет драгоцјених предмета из колекције накита "Наполеон и царица".
Међу украденим предметима су тијаре, наушнице, огрлице и брошеви који су некада припадали француским краљицама и царицама.
Колекција се састоји од укупно 23 предмета.
