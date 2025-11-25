Logo
Large banner

Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

25.11.2025

14:36

Коментари:

0
Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Француска полиција привела је четвртог осумњиченог за крађу у Лувру, јавио је лист "Парисјен".

Лопови су 19. октобра незаконито ушли у Лувр и украли девет драгоцјених предмета из колекције накита "Наполеон и царица".

ukrajina rusija svo

Свијет

Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Међу украденим предметима су тијаре, наушнице, огрлице и брошеви који су некада припадали француским краљицама и царицама.

Колекција се састоји од укупно 23 предмета.

Подијели:

Тагови:

Крађа

Париз

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Свијет

Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

2 д

0
Велики пожар у Лондону након експлозије

Свијет

Након експлозије услиједио хорор: 150 ватрогасаца покушава да угаси пожар

2 д

0
Супружници пљачкали паркинг аутомате - постали милионери

Свијет

Супружници пљачкали паркинг аутомате - постали милионери

2 д

0
Седам ухапшених: Полиција прекинула илегално клање пилића

Свијет

Седам ухапшених: Полиција прекинула илегално клање пилића

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner