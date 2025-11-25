Logo
Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Sputnjik

25.11.2025

14:22

Украјина прихватила услове америчког мировног плана?
Фото: Танјуг/АП

Украјина је пристала на услове потенцијалног мировног споразума који су предложиле Сједињене Америчке Државе, објавио је Си-Би-Ес, позивајући се на америчког званичника.

- Украјинци су пристали на мировни споразум - преноси телевизијски канал његове ријечи.

Према ријечима званичника, "постоје неки мањи детаљи које треба уредити".

- Сачували смо велики оптимизам. Министар војске САД Ден Дрискол је оптимистички настројен. Надамо се да ћемо ускоро добити одговор од Руса. Све се одвија брзо - додао је саговорник.

Раније је секретар Савета за националну безбедност и одбрану Украјине Рустем Умеров изјавио да су делегације Кијева и Вашингтона током састанака у Женеви "постигле заједничко разумијевање кључних услова споразума“.

Украјина

Русија

Америка

