Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Извор:
Sputnjik
25.11.2025
14:22
Коментари:0
Украјина је пристала на услове потенцијалног мировног споразума који су предложиле Сједињене Америчке Државе, објавио је Си-Би-Ес, позивајући се на америчког званичника.
- Украјинци су пристали на мировни споразум - преноси телевизијски канал његове ријечи.
Градови и општине
Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима
Према ријечима званичника, "постоје неки мањи детаљи које треба уредити".
- Сачували смо велики оптимизам. Министар војске САД Ден Дрискол је оптимистички настројен. Надамо се да ћемо ускоро добити одговор од Руса. Све се одвија брзо - додао је саговорник.
Хроника
Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица
Раније је секретар Савета за националну безбедност и одбрану Украјине Рустем Умеров изјавио да су делегације Кијева и Вашингтона током састанака у Женеви "постигле заједничко разумијевање кључних услова споразума“.
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
09
15
07
15
03
14
54
14
54
Тренутно на програму