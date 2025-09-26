Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

Извор:
СРНА
26.09.2025
15:00
Хрватски сабор данас је гласао против приједлога признања палестинске државе.
За овај приједлог су гласала 44 посланика, 73 је било против, а четири уздржана.
Хрватски сабор је одбио и суспензију дозвола за извоз оружја Израелу, те о издавању нових дозвола за трансфер преко хрватске територије.
Предсједник Хрватске Зоран Милановић изјавио је у понедјељак у Њујорку да Хрватска треба да призна палестинску државу, али је шеф дипломатије Гордан Грлић Радман дан касније поручио да још није тренутак за тај потез.
''Услови за признање палестинске државе још нису задовољени јер је потребно зауставити сукобе и ослободити све таоце'', рекао је Грлић Радман на маргинама Генералне скупштине УН.
