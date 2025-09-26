Logo

Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

СРНА

26.09.2025

Хрватски сабор данас је гласао против приједлога признања палестинске државе.

За овај приједлог су гласала 44 посланика, 73 је било против, а четири уздржана.

Хрватски сабор је одбио и суспензију дозвола за извоз оружја Израелу, те о издавању нових дозвола за трансфер преко хрватске територије.

асфалтирање

Бања Лука

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

Предсједник Хрватске Зоран Милановић изјавио је у понедјељак у Њујорку да Хрватска треба да призна палестинску државу, али је шеф дипломатије Гордан Грлић Радман дан касније поручио да још није тренутак за тај потез.

''Услови за признање палестинске државе још нису задовољени јер је потребно зауставити сукобе и ослободити све таоце'', рекао је Грлић Радман на маргинама Генералне скупштине УН.

Хрватска

Палестина

