УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

Полиција је јуче у Поречу привела мушкарца (40) који је у Улици Рајка Стипе заустављао аутомобиле користећи се ватреним оружјем.
Утврђено је да се ради о оружју Д категорије, намијењеном за "airsoft", које му је одмах одузето.
Како је саопштила Полицијска управа истарска, дојаву о наоружаном мушкарцу запримили су од грађана, а полицијски службеници су га око 21.15 сати затекли на мјесту догађаја и ухапсили-
Он је тренутно на полицијској обради како би се утврдиле све околности инцидента.
Локални портали објавили су снимак како један од заустављених аутомобила гази 40-годишњака који их је заустављао с "airsoft" пушком, преноси Индекс.
УПОЗОРАВАМО УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК!!!
