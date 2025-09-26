Logo

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

26.09.2025

13:11

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио
Фото: МУП Хрватске

Полиција је јуче у Поречу привела мушкарца (40) који је у Улици Рајка Стипе заустављао аутомобиле користећи се ватреним оружјем.

Утврђено је да се ради о оружју Д категорије, намијењеном за "airsoft", које му је одмах одузето.

Како је саопштила Полицијска управа истарска, дојаву о наоружаном мушкарцу запримили су од грађана, а полицијски службеници су га око 21.15 сати затекли на мјесту догађаја и ухапсили-

Он је тренутно на полицијској обради како би се утврдиле све околности инцидента.

Локални портали објавили су снимак како један од заустављених аутомобила гази 40-годишњака који их је заустављао с "airsoft" пушком, преноси Индекс.

УПОЗОРАВАМО УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК!!!

