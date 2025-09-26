У Лакташима отварање најсавременије ливнице у Европи

Извор:
РТРС
26.09.2025
13:07
Коментари:0
У Лакташима данас отварање најсавременије ливнице у Европи.
Италијански инвеститор, након двадесет година добрих искустава у пословању у Републици Српској, одлучио је свој новац уложити у нови погон.
Осим Градишке, гдје запошљава више од 280 радника, инвестиција у Лакташима вриједна је око 65 милиона марака.
Градови и општине
Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса
Представници републичке и локалне власти кажу да повољна пореска политика, јефтина електрична енергија, близина Европске уније, подстицаји привреди и повољни услови које нуде поједини градови и општине, само су неки од разлога зашто се бројни домаћи и страни инвеститори одлучују улагати у Српској.
Градови и општине
46 мин0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч1
Градови и општине
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму