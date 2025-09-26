У Лакташима отварање најсавременије ливнице у Европи

Logo

У Лакташима данас отварање најсавременије ливнице у Европи.

Италијански инвеститор, након двадесет година добрих искустава у пословању у Републици Српској, одлучио је свој новац уложити у нови погон.

Осим Градишке, гдје запошљава више од 280 радника, инвестиција у Лакташима вриједна је око 65 милиона марака.

Представници републичке и локалне власти кажу да повољна пореска политика, јефтина електрична енергија, близина Европске уније, подстицаји привреди и повољни услови које нуде поједини градови и општине, само су неки од разлога зашто се бројни домаћи и страни инвеститори одлучују улагати у Српској.

