Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

Извор:
РТРС
27.09.2025
08:41
Коментари:0
Бивши предсједник Уставног суда БиХ и члан Венецијанске комисије Савјета Европе Златко Кнежевић рекао је да случај "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај комплексне промјене Устава БиХ и једним дијелом политичког система.
Кнежевић је подсјетио да се пресудом у овом случају од прије 16 година тражи од БиХ да се избор чланова Предсједништва БиХ и формирање Клуба осталих у Дому народа ПС БиХ врши без етничке преференције, односно да сви могу бити кандидати.
Он је истакао да није проблем у Републици Српски, већ у политичким и етничким односима у Федерацији БиХ.
"Када не могу да се договоре у Федерацији БиХ онда кажу "ми бисмо се договорили, али Република Српска неће". Република Српска има добру вољу, спремност да разговара, али постоји граница коју ми нећемо да пређемо", поручио је Кнежевић за РТРС.
Занимљивости
Отац Предраг објаснио: Никад не би требало да говоримо "Прими моје саучешће" ожалошћенима
Он је рекао да је ријеч о пребацивању одговорности, јер сви у Републици Српској од првог дана говоре да је Српска спремна на све моделе осим једног - да се избор члана Предсједништва БиХ из Републике Српске пренесе у Парламентарну скупштину БиХ.
"Не видим никог у професионалном свијету ко би то прихватио, јер би то био слом уставног поретка Републике Српске", нагласио је Кнежевић, додајући да би то значило и разградњу Дејтонског споразума и стварање институционалног хаоса.
Подсјећамо, већ више од деценију и по није проведена пресуда Европског суда за људска права у случају "Сејдић-Финци". Правни стручњаци сматрају да је за Републику Српску прихватљив сваки модел осим да се члан Предсједништва БиХ бира посредно у Парламентарној скупштини и задире у надлежности Српске гарантоване Дејтонским споразумом.
Велики проблем реализације ове судске одлуке је у Федерацији. На међународној стручној конференцији "Аспекти имплементације збира одлука Сејдић-Финци, Европског суда за људска права у Стразбуру и евентуалне измјене Устава БиХ" која је одржана у Бањалуци, један од закључака је да је за провођење пресуде у овом случају потребна политичка, уставна и правна предиспозиција.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч0
Република Српска
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму