Минић: Институције на услузи привреди, ауто-путеви важан фактор

26.09.2025

20:02

Минић: Институције на услузи привреди, ауто-путеви важан фактор
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће институције снажно подржавати и бити на услузи инвеститорима, а да нове дионице ауто-путева отварају врата за тај процес.

"Ово је једна од највећих инвестиција у реални сектор. Производи ће се извозити из Републике Српске. То довољно говори о значају инвестиције", рекао је Минић у Лакташима након свечаности отварања ливнице у власништву италијанске компаније "ПМП".

Он је истакао да ће институције Републике Српске, као што је то било и у случају ливнице, подржавати друге инвеститоре.

"Овакав производни погон биће позив и другим инвеститорима. Видимо и колики је значај ауто-пута и то ће нас више подстакнути да градимо нове дионице", нагласио је Минић.

Он је додао да се то односи на дионицу од Модриче до Брчког и Бијељине, јер је то важан фактор за привлачење страних инвестиција.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и власник и директор италијанске компаније "ПМП" Луиђино Поцо свечано су отворили ливницу у пословној зони Александровац у Лакташима, најсавременију у Европи.

Ова инвестиција је вриједна 35 милиона евра и пословаће у оквиру италијанске "ПМП" групације. У првој фази намјеравају да запосле 100 радника, а 300 када буде у пуном капацитету.

Цјелокупан погон, када буде завршен, могао би достићи улагања од 100 милиона евра.

Саво Минић

