Република Српска одржава сарадњу са међународним партнерима

У сложеним геополитичким околностима, Република Српска настоји да гради и одржава сарадњу са различитим међународним партнерима. Поред традиционалних веза са Русијом и све интензивнијих односа са Мађарском, у први план све више долази и комуникација са америчком администрацијом.
Аналитичари све ово сматрају као врло важним за политичку и економску стабилност.
"Ако узмемо у обзир редовне сусрете са Мађарском тј. са предсједником Мађарске, са министром спољних послова, ако узмемо у обзир сусрете са представницима Руске федерације и министром Лавровим и предсједником Путином и не само те двије земље већ и остали чланови и појединци из политичких структура из Европе кроз одређене парламентарне групе, можемо рећи да и Предсједник Републике Српске и српски члан Предсједништва заиста раде у пуном капацитету на међународном представљању. Постоје ти параметри који говоре да Република Српска о неизолованости Републике Српске у смислу међународних представљања и међународних односа", рекао је Лучијано Калужа, стручњак за међународне односе.
Као дио своје спољнополитичке агенде предсједник Српске најавио је да крајем мјесеца путује у Сочи. Међународни економски форум биће прилика и за сусрете са руским званичницима и представницима других држава, али и наставак већ традиционалне сарадње са Руском федерацијом.
"Видљиво је и већ је познато да се остварује и на највишем нивоу између представника српског народа контакти са новом америчком администрацијом, са властима Руске федерације, Мађарском, Србијом и свим нашим пријатељима који постоје", рекао је Милорад Додик предсједник Републике Српске.
Наступима на међународним форумима, Српска јасно ставља до знања да жели бити поуздан партнер. Такође, да своју будућност гради кроз дијалог са свим важним свјетским актерима.
