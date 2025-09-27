Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

Извор:
Глас Српске
27.09.2025
08:32
Коментари:0
Дневни хороскоп за 27. септембар 2025. године, ево шта вам звијезде кажу када су у питању љубав, посао и здравље.
Акценат би ове суботе Овновима требало да буде на одмору и рекреативним активностима. Можете се активирати и око неког хобија. Дан је врло повољан за излазак па су могућа врло интригантна познанства, она која остављају јак утисак. Пријала би вам физичка активност, пливање по могућности.
Већина Бикова данас може бити веома нервозна, посебно избјегавајте импулсивну куповину, јер финансијски не стојите најбоље ових дана. Било би лијепо да што мање напетости и нервозе пренесете у друге животне сфере, нарочито се то односи на љубавна дешавања. Проконтролишите крвни притисак.
Ево још једног дана да један од најтипичнијих ваших адута, комуникативност, дође до изражаја. Можете данас направити неочекивано повољне пословне договоре. Додатно ангажовање у сфери љубави могло би да вам се исплати, прије свега да рашчистите евентуалне несугласице са вољеном особом. Без значајнијих упозорења за здравље.
Опуштен дан је пред Раковима да планиране обавезе заврше на вријеме. Могу се активирати и неке сарадње које су из разних разлога биле у застоју. Од пресудног утицаја ће бити ваша заинтересованост, било би добро да озбиљно схватите сигнале који вам долазе од потенцијалних симпатија, биће ту свакако оних који вриједе. Здравље вам је врло добро.
За очекивати је да се формализују неки договори у вези са вашим будућим професионалним ангажовањем. Може бити актуелно све што се везује за иностранство. Код неких од вас још тиња нервоза и у тим моментима гледајте да не заталасате превише однос са особом до које вам је стало. Водите рачуна о кардиоваскуларном систему.
Суштински не би требало да имате проблема да завршите све испланирано, само немојте сами себи натоварити додатне обавезе. Ова недјеља доноси у најави бар једну компликовану и напету ситуацију у сфери ваших партнерских односа. Покушајте некако да то исконтролишете. Чувајте се инфекција.
Ево добре прилике за фини одмор од обавеза. Ипак, можда вас из сна тргне неки битан телефонски позив. Није лош дан за љубавне акције, мада би било добро да прије тога направите добар план и не срљате превише. Здравље вам је врло добро.
Већина Шкорпија данас би требало да буде прилично релаксирана и да своје обавезе одради са лакоћом и без тензија. Водите рачуна о финансијама. Могуће је ново познанство. Задржите се на опуштеној конверзацији, не залијећите се на прву лопту. Сваки вид релаксације ће вам пријати.
У дану, који је предвиђен првенствено за опуштенији ритам, најтипичнији Стријелчеви могли би да имају мањих техничких потешкоћа да заврше све што су планирали. Што се тиче потенцијалних љубавних дешавања на вама је иницијатива данас. Излазите, дружите се, ништа се неће десити само од себе. Могући проблеми са кичмом, горњим дијелом леђа.
Пред вама је повољан пословни период па се очекује да у доста добром, ударничком расположењу, протекне и овај дан. Потрудите се да овај дан што се тиче љубавних дешавања не покварите нереалним очекивањима и послије тога великим разочарањима. Појачајте унос витамина.
Иако вам много тога данас иде наруку, будите спремни и да се мало борите за своје ставове, и тако наметнете себе пословном окружењу. Повољан је период за финансијске трансакције, могуће је увећање зараде. Можете се одлично провести заједно, уживати у неким финим стварима, а успут и поразговарати о многим питањима која су до сада представљала проблем или камен спотицања у вашем односу. Здравље вам је врло добро.
Ова субота није најповољнија да се превише ангажујете, одрадите неопходно, а и тога ће бити напретек, и покушајте бар мало времена пронаћи за себе. Повољан је дан за дружење, излазак и уживање у добром расположењу. Искористите га максимално да се опустите. Без значајнијих упозорења за здравље.
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму