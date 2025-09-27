Logo

Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова

СРНА

27.09.2025

08:10

Дани Српске у Србији 2025
Манифестација "Дани Српске у Србији", коју 13. пут организује Представништво Републике Српске у Србији, биће настављена данас програмима у Београду, Суботици, Новом Саду, Крагујевцу и Кикинди.

У МТС Дворани у Београду, у организацији Туристичке организација Бањалука, у 20.00 часова биће приказан документарни филм о прослављеној бањалучкој кошаркашици Слађани Голић, који је посвета животу и каријери најтрофејније бањалучке спортискиње.

У Суботици ће представници града примити делегацију Представништва Републике Српске у Србији, а затим ће у 20.00 часова у Народном позоришту у Суботици бити изведена представа "Сироти мали хрчки" Градског позоришта Требиње.

У Новом Саду у Градској концертној дворани у 19.00 часова наступиће Дјечији хор "Врапчићи" из Бањалуке који ће извести концерт "Јесења соната".

Представници града Крагујевца примиће у 17.30 часова делегацију Републике Српске, а затим ће у 20.00 часова у Књижевно-српском театру бити изведена представа "Кућа" Народног позоришта Републике Српске аутора Небојше Илића, у адаптацији и режији Николе Пејаковића.

У оквиру "Дана Српске у Србији" у Кикинди ће се градоначелник Младен Богдан и представници Привредне коморе северобанатског округа састати са делегацијом Републике Српске у којој ће бити и директор Подручне привредне коморе Бањалука Александар Љубоја.

Од 19.30 часова у Народном позоришту у Кикинди биће одржан концерт етно-групе "Траг" из Бањалуке.

Традиционална манифестација "Дани Српске у Србији" ове године одржава се у 13 градова Србије: Београду, Сомбору, Сремској Митровици,Крушевцу, Суботици, Пожаревцу, Новом Саду, Крагујевцу, Кикинди, Зрењанину, Краљеву, Врању и Нишу.

"Дани Српске у Србији" трајаће до 30. септембра, када ће бити и свечано затварање у Народном позоришту у Нишу.

Дани Српске у Србији

