Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова

Манифестација "Дани Српске у Србији", коју 13. пут организује Представништво Републике Српске у Србији, биће настављена данас програмима у Београду, Суботици, Новом Саду, Крагујевцу и Кикинди.
У МТС Дворани у Београду, у организацији Туристичке организација Бањалука, у 20.00 часова биће приказан документарни филм о прослављеној бањалучкој кошаркашици Слађани Голић, који је посвета животу и каријери најтрофејније бањалучке спортискиње.
У Суботици ће представници града примити делегацију Представништва Републике Српске у Србији, а затим ће у 20.00 часова у Народном позоришту у Суботици бити изведена представа "Сироти мали хрчки" Градског позоришта Требиње.
У Новом Саду у Градској концертној дворани у 19.00 часова наступиће Дјечији хор "Врапчићи" из Бањалуке који ће извести концерт "Јесења соната".
Представници града Крагујевца примиће у 17.30 часова делегацију Републике Српске, а затим ће у 20.00 часова у Књижевно-српском театру бити изведена представа "Кућа" Народног позоришта Републике Српске аутора Небојше Илића, у адаптацији и режији Николе Пејаковића.
У оквиру "Дана Српске у Србији" у Кикинди ће се градоначелник Младен Богдан и представници Привредне коморе северобанатског округа састати са делегацијом Републике Српске у којој ће бити и директор Подручне привредне коморе Бањалука Александар Љубоја.
Од 19.30 часова у Народном позоришту у Кикинди биће одржан концерт етно-групе "Траг" из Бањалуке.
Традиционална манифестација "Дани Српске у Србији" ове године одржава се у 13 градова Србије: Београду, Сомбору, Сремској Митровици,Крушевцу, Суботици, Пожаревцу, Новом Саду, Крагујевцу, Кикинди, Зрењанину, Краљеву, Врању и Нишу.
"Дани Српске у Србији" трајаће до 30. септембра, када ће бити и свечано затварање у Народном позоришту у Нишу.
