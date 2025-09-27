Туризам у Српској цвјета, сеоска домаћинства доживљавају експанзију

Извор:
Независне
27.09.2025
07:59
Видљив је огроман напредак у туризму на подручју Српске, с тим да од периода пандемије вируса корона приватни смјештај и агротуристичка домаћинства доживљавају праву експанзију, истакао је Марко Радић, руководилац сектора за промоцију у Туристичкој организацији Републике Српске, поводом 27. септембра, Међународног дана туризма.
Иначе, централно обиљежавања овог међународног дана је у Зворнику, програм се прилагођава глобалној теми, а овогодишња је "Туризам и одржива трансформација".
"Туристичка организација РС већ традиционално учествује у глобалном обиљежавању Свјетског дана туризма, који се скоро пет деценија обиљежава широм свијета. Сваке године домаћин је други град, а ове године је то Зворник. На заједничком обиљежавању свих туристичких организација из Српске желимо поручити да је кључ у одрживости, почевши од бриге о природи и очувања животне средине, преко кориштења обновљивих извора енергије и смањења употребе пластике, до паметних технологија и иновативних рјешења", истакао је Радић.
Како каже, ако желимо бити конкурентни, морамо пратити савремене трендове и бити дио европске зелене агенде.
"Када погледамо само једну деценију уназад, види се огроман напредак у туризму. Приватне инвестиције су сталне, број смјештајних капацитета расте, људи се укључују, понуда се шири, а услуге постају квалитетније. Наравно, изазова има, од инфраструктуре и ограничених капацитета, до потребе за јачом сарадњом и бољом перцепцијом дестинације у иностранству. Туризам није само понуда, он је и дипломатија, лобирање и у великој мјери политика", наглашава Радић.
Ипак, оно што нас разликује је, према његовим ријечима, аутентичност живота овдје. "Дестинација ће бити привлачна за посјетиоце само ако је привлачна за живот. Чистоћа улица и паркова, уредни јавни простори, квалитетан смјештај и доручак који прича локалну причу су темељи. Тек када основно функционише, долази до изражаја и маркетинг, догађаји и понуда. Много је тога већ урађено, тек треба још више, али оно што је важно је то да идемо напријед и да користимо Свјетски дан туризма као прилику за искрену анализу и захтијевање бољих подстицаја за његов развој на овом простору", додао је.
Како је истакао Младен Шукало, самостални стручни сарадник бањалучке Туристичке организације, на овај дан битно је указати на то да би туризам требало да има што мањи траг на животну средину.
"Такође, морамо пазити и на социјални и економски аспект туризма. Република Српска, те БиХ и те како има потенцијал, а морамо посветити више пажње овој привредној грани, како бисмо се позиционирали као туристичка дестинацији за регију, Европу итд.", рекао је Шукало за "Независне", додавши да Бањалука годинама биљежи туристичке максимуме што се тиче броја посјета и ноћења туриста.
"Бањалука има отприлике уједначен број посјета током цијеле године, што је добро за сваку дестинацију. Највеће атракције су наша урбана зона, Господска улица, као и Кастел, бројна излетишта, самостан Марија Звиједа, Бањ брдо, али и етно-село Љубачке долине, Крупа на Врбасу те бројне друге атракције", рекао је Шукало.
Никола Кокић, портпарол Туристичке организације Требиње, истиче да Требиње из године у годину биљежи запажене и значајне резултате, са тенденцијом раста.
"Ако се реферишемо на август ове године, када смо имали скоро 30.000 регистрованих ноћења, можемо видјети да је то најпосјећенији август од кад се биљежи туристички промет у нашем граду. То говори колико је Требиње као дестинација изузетно популарна и у региона, али и ван граница региона, јер видимо да се на љествици топ земаља туриста који долазе у наш град налази Кина те западноевропске земље, попут Њемачке, Француске, Шпаније итд.", казао је Кокић за "Независне".
Радује их, истиче, то што се Требиње налази на курсу развоја туризма.
"За то је првенствено заслужна фантастична туристичка понуда која је дубоко сегментирана, а Требиње посједује много различитих видова бављења туризмом, попут културно-историјског насљеђа, вјерског туризма, гастрономије, етно-туризма итд. Неки од примарних разлога путовања ка Требињу свакако су и близина јадранске обале, наша медитеранска клима те гостопримство људи. С поносом можемо рећи да смо у протеклих неколико година израсли у праву дестинацију", нагласио је Кокић.
