Сједница Главног одбора СНСД

29.09.2025

07:03

Коментари:

1
Сједница Главног одбора СНСД

У Бањалуци ће данас бити одржана сједница Главног одбора Савеза независних социјалдемократа.

Портпарол странке Радован Ковачевић навео је да ће на сједници бити одлучено излази ли СНСД на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Народна скупштина је на посебној сједници одржаној 24. септембра, одлучила да се странке са сједиштем у Српској самостално опредијеле о свом учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Данас истиче и рок за пријаву политичких странака за пријевремене изборе.

СНСД

Коментари (1)
