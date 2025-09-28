Извор:
АТВ
28.09.2025
20:05
Коментари:0
Политичка сцена Републике Српске улази у нову изборну рунду. И док су анализе и анкете до сада биле главно мјерило, овог пута прогноза побједника стигла је из потпуно неочекиваног извора. Поставили смо кључно питање оном ко нема политички интерес, и не дугује никоме ништа. Алгоритми умјесто емоција, подаци умјесто обећања. Шта каже Chat Gpt?
Добродошли у 21. вијек, гдје се политичке анализе више не раде само на основу анкета и теренског рада. Зато смо одлучили да тестирамо будућност. Унијели смо све познате параметре наше политичке сцене и поставили директно питање: Ко ће побиједити на пријевременим изборима?
Док у јавности трају полемике о могућим именима и док се нагађа ко би могао ући у неизвјесну трку, вјештачка интелигенција сијече све спекулације. Умјесто узаврелих гласина и политичких калкулација, одговара хладном анализом података.
Одговор вјештачке интелигенције отворио је простор за другачија виђења, од озбиљних анализа, па све до бенигних хумориста. Јер, иако рачунар може понудити име, само човјек може унијети иронију у политичку свакодневницу.
"Сад је она на челу, да обједини титуле је л то? Да буде као Твртко Котроманић, краљ Срба, Хрвата, Муслимана, Босне можда би она то могла да обједини те титуле", рекао је Душан Јокић, стендап комичар.
Док дигитални алгоритми нуде своје одговоре, у Народној скупштини свакодневница изгледа потпуно другачије, често више налик кухињском рецепту него политичкој дебати.
"Кад искочише из ресторана, каже ми направили цицвару пржили приганице пекли питу очекивали владу да дочекамо министре како бог заповиједа јер је данас била посебна сједница па да се не баци цицвара мени ставили једну главушу знају да волим", рекао је Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске.
Расправа у Скупштини убрзо је прерасла у међусобна препуцавања, у којима је било више политичких оптужби него аргумената. Умјесто смиривања тензија, отворила су се нова питања и додатно продубила подјела око избора.
"Уједињена српска неће изаћи на изборе у смислу да има свог кандидата, није имала ни раније, чланство ће одлучити кога ће подржати према томе ми нећемо изаћи на изборе као странка нећемо имати свог кандидата, али зна се кога смо подржали прошли пут и ово је мандат који је добио кандидат СНСД-а, он је добио мандат на 4 године не на 3", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"На пријевременим изборима опозиција неће уопште учествовати, јесмо ли вам тада у више наврата то поновили шта ви хоћете сада од нас", рекао је посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
Умјетна интелигенција може отворити нова питања, али одлуку ко ће бити на челу власти доносиће они који изађу на изборе, јер једино њихов глас има снагу да претвори прогнозе у стварност.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч15
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
38
20
38
20
18
20
10
Тренутно на програму