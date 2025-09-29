Цијене пред зиму у порасту: Велика потражња за огревом, испоруке се чекају данима

Извор:
Цијене пелета и огревног дрвета у Босни и Херцеговини поново расту, а потражња премашује понуду, због чега се на испоруку чека и по неколико дана.
Иако неки произвођачи држе старе цијене, други су их благо повећали, а залиха готово да и нема због наглог раста интереса купаца пред сезону гријања.
Из фирме "Дрвосјеча" из Сарајева, која послује кроз представништва у неколико градова широм БиХ, кажу да имају повећану потражњу за пелетом и дрветом, те, како наводе, цијене пелета зависе од класе.
"Тако је пелет А2 класе тренутно доступан по цијени од 550 КМ по тони, док А1 класа достиже цијену и до 580 КМ по тони. Имамо јако много наруџби, купци чак морају чекати неколико дана на испоруку", наводе из ове фирме и додају да се интензивно ради на испоруци како би се задовољиле потребе тржишта.
"Поред пелета, у понуди имамо и дрва, и то сирова и сува. Цијена за метар суве ћепанице износи 165 КМ, док се сирова дрва могу набавити по цијени од 147 КМ. Тренутно имамо наручено око 100 метара дрва", истичу из "Дрвосјече".
Из компаније "Дрвопродеx" Бањалука кажу да тренутно достављају купцима који су прије мјесец дана наручили.
"Међутим, сваки дан имамо захтјеве за нове количине", казали су из ове компаније и истакли да су њихови купци стални и дугогодишњи.
"Тренутно цијена палете пелета је 466 марака са укљученим нашим превозом", објашњавају из ове фирме.
Према ријечима Игора Андрића, секретара Удружења шумарства и дрвопрераде при Привредној комори Републике Српске, посљедње зиме су биле озбиљне и веома хладне, што је директно утицало на потрошњу и тржиште огрева.
"У посљедњим данима примјетна је промјена на тржишту. Неки произвођачи су задржали цијене, док су други благо подигли цијене због раста потражње", наводи Андрић.
Додаје да је тржиште пелета генерално стабилно, те да БиХ има значајну домаћу потрошњу, али да се повећава и интересовање из иностранства.
"Прва класа пелета се на подручју Бањалуке тренутно креће од 420 до 470 КМ по тони, у зависности од тога да ли је превоз урачунат у цијену", појашњава он.
Дрва се најчешће продају у палетама, а цијене се, према Андрићевим ријечима, крећу око 250 до 260 КМ по палети.
Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ, потврђује да цијене зависе од квалитета, али да нико од произвођача нема интерес да нагло и драстично повећава цијене.
"До прије 20 дана већина произвођача је нудила пелет својим редовним купцима, а продаја је била веома слаба. Међутим, ситуација се нагло промијенила", каже Ивановић.
Додаје да је дошло до великог притиска потрошача на тржишту, због чега су залихе брзо потрошене.
"С обзиром на то да је планирање производње рађено према претходној слабијој потражњи, залиха није било много. Сада се сви труде да повећају производњу како би одговорили на нагли раст потражње", објашњава он.
Како је појаснио, извоз је под контролом, а најактивнија су тржишта Италије и Словеније.
"Извоз пелета и дрва из БиХ се и даље одвија, али у знатно мањим количинама него прије 2020. године. Тржишта Италије и Словеније су и даље међу најактивнијима када је ријеч о извозу", закључује Ивановић.
