Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

Извор:

АТВ

30.09.2025

19:30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића
Фото: АТВ

Године пролазе, али 30, септембар памти Српска. На тај датум, прије осамнаест година остала је без предсједника Милана Јелића.

Недостаје у свим сферама и сваког дана. Највише породици и посебно у септмебарским данима, када се мијешају понос и емоције.

“Колико год се чини да је то брзо прошло исто тако су то дуге и болне године, тако да помијашана су осјећања, али мислим да понос преовладава ту бол која је остала'', казао је Петар Јелић, син Милана Јелића.

Био је велики патриота, привредник и човјек. Градио је Српску и њене институције, зато је обавеза да га се сјећамо, поручио је премијер Минић.

Ибица

Свијет

Ураган потопио Ибицу: Вода носи аутомобиле, људи заробљени у кућама

“Видимо да је сваки пут веома тешко одговорити задатку видимо и данас шта се дешава и какви су атаци на институцију предсједника Српске тим више додатни пијетет и данашњем помену покојном др Милану Јелићу”, казао је Саво Минић, предсједник владе Републике Српске.

Ферида Хасанамиџић

Друштво

Почела изградња куће за мајку чији је син (19) погинуо у минском пољу

Оставио је неизбрисив траг у Српској, али и родној Модричи. Нема дана да га се суграђани не сјете.

“Нема дана када се име Милана Јелића не помиње у било ком друштву, мањој или већој сједељци, помиње се како би било да је жив”, казао је Младен Крекић, пријатељ и сарадник Милана Јелића.

Данас су га се сјетили, упутили молитве, положили вијенац и цвијеће, а на гробљу у Модричи служен је помен. Милан Јелић био је шести предсједник Репиблике Српске. Преминуо је у 52. години.

