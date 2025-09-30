Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

Извор:
АТВ
30.09.2025
19:30
Коментари:0
Године пролазе, али 30, септембар памти Српска. На тај датум, прије осамнаест година остала је без предсједника Милана Јелића.
Недостаје у свим сферама и сваког дана. Највише породици и посебно у септмебарским данима, када се мијешају понос и емоције.
“Колико год се чини да је то брзо прошло исто тако су то дуге и болне године, тако да помијашана су осјећања, али мислим да понос преовладава ту бол која је остала'', казао је Петар Јелић, син Милана Јелића.
Био је велики патриота, привредник и човјек. Градио је Српску и њене институције, зато је обавеза да га се сјећамо, поручио је премијер Минић.
“Видимо да је сваки пут веома тешко одговорити задатку видимо и данас шта се дешава и какви су атаци на институцију предсједника Српске тим више додатни пијетет и данашњем помену покојном др Милану Јелићу”, казао је Саво Минић, предсједник владе Републике Српске.
Оставио је неизбрисив траг у Српској, али и родној Модричи. Нема дана да га се суграђани не сјете.
“Нема дана када се име Милана Јелића не помиње у било ком друштву, мањој или већој сједељци, помиње се како би било да је жив”, казао је Младен Крекић, пријатељ и сарадник Милана Јелића.
Данас су га се сјетили, упутили молитве, положили вијенац и цвијеће, а на гробљу у Модричи служен је помен. Милан Јелић био је шести предсједник Репиблике Српске. Преминуо је у 52. години.
