Logo

Ураган потопио Ибицу: Вода носи аутомобиле, људи заробљени у кућама

30.09.2025

19:13

Коментари:

0
Ураган потопио Ибицу: Вода носи аутомобиле, људи заробљени у кућама
Фото: Printscreen/X/Zdenek Nejedly

Ураган Габриеле који од прошле седмице хара Атлантиком данас наставља да пустоши шпанска острва Ибицу и Форментеру. Сличан сценарио, али нешто блажи забиљежен је регији Валенсије у континенталној Шпанији.

Метеоролошка служба АЕМЕТ задржала је највиши црвени степен узбуне на оба острва до 16 сати, а лист Диарио де Ибиза извијестио је о знатној штети.

Видео снимци на друштвеним мрежама приказују аутомобиле, мотоцикле и контејнере које на Ибици носи поплава.

Улицама се сливају бујице воде и блата.

Један од снимак показује и како туристи са брода силазе у воду до кољена, преноси Индекс.

Ватрогасци на Ибици морали су интервенисати на више од 20 позива само током јутра. Новине Ел Паис и други медији извијестили су о заробљеним људима у аутомобилима и домовима. Неколико путева је затворено, укључујући приступни до аеродрома и обилазницу око града Ибице.

Према АЕМЕТ-у, у близини аеродрома пало је 74 милиметра кише у року од неколико сати, а прекиди у снабд‌јевању струјом и срушено дрвеће додатно су отежали ситуацију.

Балеарско острво Мајорка такође се носи са поплавама, а медији извјештавају да је сјеверни дио планинског ланца Трамунтана на сјеверозападу посебно тешко погођен.

Јуче су регију Валенсије погодили град, вјетар и обилне кише, што је изазвало забринутост због могућности још једне катастрофе у регији, нешто мање од годину дана након разорне олује 29. октобра 2024, која је однијела више од 200 живота.

Подијели:

Тагови:

Ibica

невријеме

Uragan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

4 д

0
Ураган у Мексику: Вјетрови достижу јачину и до 120 километара на час

Свијет

Ураган у Мексику: Вјетрови достижу јачину и до 120 километара на час

3 седм

0
Uragan SAD

Свијет

Двије особе погинуле у урагану

1 мј

0
Nevrijeme More Uragan Talasi

Свијет

Европа се спрема за ударе остатака урагана Ерин: Очекују се таласи од 12 метара

1 мј

0

Више из рубрике

Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

Свијет

Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

48 мин

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: Не желим да профитирамо од рата

1 ч

0
Гас отровао људе у фабрици у Кини

Свијет

Гас отровао људе у фабрици у Кини

2 ч

0
Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

Свијет

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner