Ураган потопио Ибицу: Вода носи аутомобиле, људи заробљени у кућама

30.09.2025
19:13
Коментари:0
Ураган Габриеле који од прошле седмице хара Атлантиком данас наставља да пустоши шпанска острва Ибицу и Форментеру. Сличан сценарио, али нешто блажи забиљежен је регији Валенсије у континенталној Шпанији.
Метеоролошка служба АЕМЕТ задржала је највиши црвени степен узбуне на оба острва до 16 сати, а лист Диарио де Ибиза извијестио је о знатној штети.
Видео снимци на друштвеним мрежама приказују аутомобиле, мотоцикле и контејнере које на Ибици носи поплава.
Улицама се сливају бујице воде и блата.
Ibiza in crisis: the port is underwater, streets turned to rivers, and a national emergency declared pic.twitter.com/KOozjCuOwn— Bitterness_Joy (@bitterness_joy) September 30, 2025
Један од снимак показује и како туристи са брода силазе у воду до кољена, преноси Индекс.
Ватрогасци на Ибици морали су интервенисати на више од 20 позива само током јутра. Новине Ел Паис и други медији извијестили су о заробљеним људима у аутомобилима и домовима. Неколико путева је затворено, укључујући приступни до аеродрома и обилазницу око града Ибице.
Према АЕМЕТ-у, у близини аеродрома пало је 74 милиметра кише у року од неколико сати, а прекиди у снабдјевању струјом и срушено дрвеће додатно су отежали ситуацију.
🔴 18h à Playa d’en Bossa (à deux pas de l’aéroport d’#Ibiza) : les pluies continuent de s’abattre intensément.#Espagne #Baléares#inondations pic.twitter.com/gFTRvZSp3D— Flav BL (@flav_BL75) September 30, 2025
Балеарско острво Мајорка такође се носи са поплавама, а медији извјештавају да је сјеверни дио планинског ланца Трамунтана на сјеверозападу посебно тешко погођен.
Јуче су регију Валенсије погодили град, вјетар и обилне кише, што је изазвало забринутост због могућности још једне катастрофе у регији, нешто мање од годину дана након разорне олује 29. октобра 2024, која је однијела више од 200 живота.
Занимљивости
4 д0
Свијет
3 седм0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму