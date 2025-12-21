Logo
Уходио бившу д‌јевојку у Брчком и слао претеће поруке "Сад ћу побити све"

21.12.2025

21:09

Фото: Pixabay

Тужилаштво Брчко терети Е.Т. (28) из Њемачке за прогањање жене у Брчком коју је уходио, долазио јој на посао, пред зграду те јој слао пријетеће и узнемирујуће поруке.

Према наводима оптужнице, он је од 6. децембра прошле године до 29. априла ове године у Брчком, свјесно и са намјером да код А.Ч. изазове осјећај страха за властиту сигурност, упорно пратио и уходио оштећену, са којом је раније био у дугогодишњој емотивној вези.

Како је прецизирано у оптужници, он је путем мобилног телефона успостављао нежељени контакт са женом, слао јој поруке пријетећег садржаја.

Такође ју је позивао, долазио јој на посао у Брчком и узнемиравао је.

Терете га и га је жени долазио испред зграде у Брчком у којој живи, гд‌је ју је такође узнемиравао.

Брајан Волш

Свијет

Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина

"Оптужени јој је 29. априла ове године у 9.28 путем апликације Воцап послао више порука пријетећег садржаја", пише у оптужници.

Једна порука гласила је "Сад ћу побити све".

У оптужници се наводи да су ове поруке код А.Ч. изазвале осјећај узнемирености, тјескобе и страха за властиту безбједност.

"Дакле, упорно и кроз дуже вријеме пратио је друго лице и са њим непосредно успостављао и настојао успоставити нежељени контакт и тиме код другог изазвао тјескобу или страх за његову безбједност . Тиме је учинио кривично д‌јело прогањање - из члана 173а став (1) Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ", пише у оптужници.

