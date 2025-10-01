Logo

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

РТ Балкан

01.10.2025

10:47

Фото: Танјуг/АП

Односи Русије и Кине на изузетно високом нивоу, наводи се у честитки руског председника Владимира Путина, поводом 76. годишњице оснивања Народне Републике Кине, упућеној кинеском лидеру Си Ђинпингу.

"Руско-кинески односи су на невиђено високом нивоу – то су у потпуности потврдили наши недавни темељни и конструктивни разговори у Тјенцину и Пекингу", наводи се у Путиновом телеграму, објављеном на веб-сајту Кремља.

Руски лидер је увјерен да ће систематска примјена постигнутих договора допријети даљем јачању свеобухватног партнерства и стратешке интеракције. Осим тога, створиће услове за реализацију нових заједничких пројеката великих размјера у различитим областима.

"То несумњиво задовољава фундаменталне интересе пријатељских народа Русије и Кине и у складу је са изградњом праведног и демократског мултиполарног светског поретка", истиче Путин.

Кина наставља самоувјерено да напредује путем друштвено-економског и научно-техничког развоја, поступно јачајући своју позицију на светској сцени и дајући значајан допринос решавању најважнијих питања на глобалном дневном реду, наводи руски предсједник.

Занимљиво да је Путин честитку започео срдачним речима, ословивши Си Ђинпинга са "драги пријатељу".

Путин је Си Ђинпингу пожелио добро здравље, благостање и успјех, а свим грађанима Кине срећу и просперитет.

Подсјетимо, Путин је боравио у вишедневној посети Кини од 31. августа, најприје на самиту ШОС-а, а потом је присуствовао великој војној паради и свечаностима поводом 80 година од побједе у Другом свјетском рату.

(РТ Балкан)

