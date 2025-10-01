Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!

Извор:
Грађанима Србије данас у поподневним сатима почело је да стиже СМС порука упозорења, а у којох се позивају да буду на опрезу услед временских непогода и прате инструкције надлежних органа.
"У четвртак и петак обилна киша, а на планинама јак снијег.
Будите на опрезу и пратите инструкције надлежних органа.
Србија
Више на упозорење.муп.гов.рс", стоји у поменутој СМС поруци.
РХМЗ упозорење
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је раније данас да се на подручју јужне, централне и источне Србије у четвртак и петак очекује обилна киша, а у брдско-планинским пределима снег.
Обилније падавине очекују се у јужним, централним и источним предјелима Србије, посебно у четвртак у другом делу дана, током ноћи ка петку и у петак прије подне, објављено је на сајту РХМЗ-а.
Током периода од 48 сати локално се очекује између 80 и 120 мм кише.
У четвртак и петак у брдско-планинским предјелима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије облачно и хладно са снегом, уз формирање снежног покривача, у планинским пределима између 25 и 50 цм снега за период од 48 сати.
У четвртак ће црвени метео-аларм, који означава врло опасно вријеме, бити на снази у југоисточној и југозападној Србији и у АП Косово и Метохија, док ће у Шумадији, Поморављу и у источној Србији на снази бити наранџасти метео-аларм, који означава опасно вријеме.
