На Космету уништено и покрадено више од 10.000 икона и умјетнина

Селаковић је на конференцији о културним политикама и одрживом развоју "Мондиакулт 2025" рекао да ће догодине бити обиљежено 20 година од уписа четири споменика српског културног насљеђа на подручју Косова и Метохије на Унескову листу свјетске баштине у опасности.

- Нико није говорио о културној баштини уништеној у Сирији, која је један од стубова светске цивилизације. У нашем случају, сви ови напади на нашу културну баштину нису били само напади на физичке објекте. То су били напади на историју и на идентитет. То су напади на културни континуитет - истакао је Селаковић на сесији "Култура и климатске акције - култура, насљеђе и кризе".

Он је напоменуо да се напади на Косову и Метохији и даље догађају, те да је ријеч о моделу културоцида.

- Имамо три корака. Први корак је уништавање културе. То је физичко уништење, забране и слично, а то је само увертира у геноцид и етничко чишћење - рекао је Селаковић.

Он је додао да је други корак фалсификовање историје и брисање културе.

- Резултат тога је културно чишћење. И трећи корак је крађа културе жртве. То је историјско чишћење. После сва ова три корака, шта имамо? Савршен злочин - указао је Селаковић.