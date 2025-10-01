Logo

На Космету уништено и покрадено више од 10.000 икона и умјетнина

Извор:

СРНА

01.10.2025

14:00

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Министар културе Србије Никола Селаковић рекао је данас у Барселони да је српско културно насљеђе на Косову и Метохији изложено континуираним нападима, те истакао да је од 1999. године уништено и покрадено више од 10.000 икона, црквених умјетнина, литургијских предмета и да је оштећено или спаљено 150 цркава и манастира, од којих многи датирају из 13. и 14. вијека, као и 122 гробља.

Селаковић је на конференцији о културним политикама и одрживом развоју "Мондиакулт 2025" рекао да ће догодине бити обиљежено 20 година од уписа четири споменика српског културног насљеђа на подручју Косова и Метохије на Унескову листу свјетске баштине у опасности.

KISS-CAM-070925

Занимљивости

Цијели свијет је гледао како се грле на концерту: Директору жена опростила прељубу?

- Нико није говорио о културној баштини уништеној у Сирији, која је један од стубова светске цивилизације. У нашем случају, сви ови напади на нашу културну баштину нису били само напади на физичке објекте. То су били напади на историју и на идентитет. То су напади на културни континуитет - истакао је Селаковић на сесији "Култура и климатске акције - култура, насљеђе и кризе".

Он је напоменуо да се напади на Косову и Метохији и даље догађају, те да је ријеч о моделу културоцида.

- Имамо три корака. Први корак је уништавање културе. То је физичко уништење, забране и слично, а то је само увертира у геноцид и етничко чишћење - рекао је Селаковић.

marke novac KM

Друштво

Ко у БиХ има право на разлику пензије?

Он је додао да је други корак фалсификовање историје и брисање културе.

- Резултат тога је културно чишћење. И трећи корак је крађа културе жртве. То је историјско чишћење. После сва ова три корака, шта имамо? Савршен злочин - указао је Селаковић.

Подијели:

Таг:

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уз помоћ овог природног средства подови ће блистати данима

Савјети

Уз помоћ овог природног средства подови ће блистати данима

1 ч

0
Avion

Градови и општине

Путнички авион јако ниско летио изнад Лакташа: Откривен разлог

1 ч

0
''Еко топлана'': Сезона гријања у Бањалуци почиње кад се испуне услови

Бања Лука

''Еко топлана'': Сезона гријања у Бањалуци почиње кад се испуне услови

1 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Наставак подршке Центру за друштвено-политичка истраживања

1 ч

0

Више из рубрике

"Запад појачава притисак на Београд"

Србија

"Запад појачава притисак на Београд"

2 ч

0
Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

Србија

Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

3 ч

2
Lisice zatvor pritvor

Србија

Возач комбија пао због кофера пуног барута

4 ч

0
Од данас ванредно повећање минималца и других плата

Србија

Од данас ванредно повећање минималца и других плата

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

14

39

Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner