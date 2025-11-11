Logo
Закон о платама ступа на снагу 1. јануара: За неквалификоване раднике и до 1.200 КМ

Маријана Ивељић

11.11.2025

19:20

0

Плате радника у локалним заједницама Српске биће ограничене законом и по свему судећи повећане. Основна нето плата неквалификованог радника моћи ће да буде од 900 до 1.202 KМ.

Руководиоци са четворогодишњим факултетом имаће основне плате од 1.980 до 3.300 KМ. Рачуница је то на основу предложених коефицијената и цијене рада која је утврђена Законом о платама запослених у органима јединице локалне самоуправе који ступа на снагу од 1.јануара.

''Ми смо кроз Закон нормирали и цијену рада коефицијенте и цијена рада је дата у распону од 120 до 160 KМ, коефицијенти су подијељени у платне групе и такође су дати у распону. Зашто тако, зато што смо водили рачуна и о изразито неразвијеним јединицима локалне самоуправе, неразвијеним, средње развијеним и развијеним са намјером да се сви могу уклопити'', казала је Сенка Јујић, министар Управе и локалне самоуправе Републике Српске.

Новац евро

Економија

Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

На тему плата у локалним заједницама у протеклом периоду одржано је низ консултативних састанака са репрезентативним синдикатима, а у намјери да се закључи колективни уговор. До његовог потписавања доћи ће након ступања на снагу Закона. Синдикати имају своје захтјеве.

''Надамо се да ће се прихватити коначно и захтјеви да раднике у јавним службама односно, органима управе гдје би издвојили коначно топли оброк и регрес од основне плате'', рекао је Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе.

Stanovi

Економија

Колико је потребно мјесечних плата да бисмо купили стан од 70 квадрата?

У локалним заједницама су у току активности у вези са доношењем Буџета за наредну годину. За квалитетан документ потребни су сви улазни параметри међу којима су и најнижа цијена рада те одредбе новог колективног уговора за запослене, порука је из Новог Града гдје је одржан и састанак на тему плата.

''Сигурно да су то ти елементи који су нам заиста неопходни како би могли дефинисати ту трошковну страну што се тиче самих плата и свих они давања према радницима. Није то само гола плата. Наравно да ће са тим повећањем да се мијењају и категорије топлог оброка и регреса'', рекао је Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град.

Новим законом плате радника у локалним самоуправама, односно у градским и општинским управама, по први пут ће бити уређене законом.

plata

Радници

zakon o platama

